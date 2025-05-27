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В РФ почнуться репресії проти росіян, що підтримують війну - в чому причина

Юрій Берендій
27 травня 2025, 17:59
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В Росії варто чекати на посилення репресій проти громадян які як підтримують, так не підтримують війну Росії проти України, зазначив аналітик.
В РФ почнуться репресії проти росіян, що підтримують війну - в чому причина
Кремль готує масштабну хвилю репресій проти росіян / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Гетьман:

  • В Росії при будь-якому сценарії зупинки війни проти України почнеться хвиля репресій
  • Визначальним фактором для Кремля вважається лояльність до режиму

За час повномасштабної війни проти України Росія повністю адаптувала свою економіку, політичну систему, суспільство та інші сфери до умов воєнного стану. Крім того, на його думку, так звані "зетники" — частина населення, яка активно підтримує війну, категорично виступатимуть проти будь-яких спроб її зупинити або заморозити. У разі реалізації подібних сценаріїв у РФ може розпочатися новий виток внутрішніх репресій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

За його словами, переслідування можуть торкнутися не лише опонентів війни, а й тих, хто надто активно її підтримує. На його думку, влада не зацікавлена в ідеологічно переконаних громадянах незалежно від їхньої позиції, що підтверджує приклад арешту Ігоря Стрєлкова.

"Утім, більшість із них просто злякаються і перебудуються. Ті, хто не встигне, потраплять в опалу і під репресії", - вказує він.

Зрештою, як перемир’я, так і продовження війни, за словами Гельмана, можуть спричинити репресії як проти опозиціонерів, так і проти активних громадян РФ, які підтримують війну.

"Тобто там треба бути не за війну і не проти війни, а за владу і Путіна. Бути вкрай лояльним і вміти перевзуватися щодня. Ось тоді ти в цій ситуації виживеш", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, коли Путін може відмовитися від претензій на чотири області України:

Мирні переговори України та РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС РФ Сергій Лавров погодився на ініціативу Туреччини щодо проведення нового етапу переговорів між Росією та Україною в Стамбулі. Про це повідомили російські ЗМІ після зустрічі Лаврова з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

За інформацією Deutsche Welle, якщо обидві сторони виявлять готовність, мирні перемовини за участю Ватикану можуть стартувати вже за три-чотири тижні. При цьому Папа Римський не братиме участі особисто — йдеться про технічні консультації на робочому рівні.

Водночас російський політтехнолог і галерист Марат Гельман вважає, що Україні потрібно протриматися на фронті щонайменше до осені, адже до того часу конкретних результатів переговорів очікувати не варто.

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Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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