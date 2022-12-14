У РФ спалахнули бурхливі дебати – військові сваряться, як правильно воювати – розвідка Британії

Напруга у лавах окупантів уже дійшла і до верхівки армії Росії.

У РФ військові почали сваритися про те, як правильно воювати/ Міноборони РФ, скрін

У лавах російської армії посилилися суперечки щодо ведення війни проти України. Зокрема, представники окупаційного війська почали висловлювати невдоволення через, за їхніми словами, неправильно обрані стратегії планування російського військового керівництва.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У відомстві зазначають: подібні тенденції суперечок у російському війську показують, що у силовому блоці країни-агресорки РФ розгорнулося жорстке протистояння між різними групами впливу.

У британському Міноборони як приклад навели нещодавні заяви терориста і бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який стверджував, що він провів два місяці на передовій у складі батальйону так званої "ДНР".

Бойовик заявив про нібито "кризу стратегічного планування". Він висміяв накази російського військового керівництва, яке сказало будувати великі позиційні оборонні споруди, і заявив про відсутність користі від них у цій війні.

"Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у військовій спільноті Росії", – наголосили у британській у розвідці.

Також у відомстві згадали про чутки щодо нібито звільнення глави Генштабу РФ Валерія Герасимова. Зазначається, що підтвердити таку інформацію поки що неможливо. Але відомо, що напруга у лавах окупантів уже дійшла і до верхівки армії Росії.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США оцінили, чи є загроза вторгнення в Україну з півночі після того, як в РБ почалася раптова перевірка білоруських військ. Наразі у Пентагоні не бачать небезпеки ескалації війни або повторного вторгнення з півночі, участь у якому брали б білоруські військові.

Також речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США не мають інформації, згідно з якою озброєння, які Захід надає Україні, могли б використовуватися не за прямим призначенням або потрапити третім країнам. Українські війська дуже ефективно використовують надану їм зброю для звільнення своїх територій. Результат можна побачити на полі бою.

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