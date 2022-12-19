Через те, що російські окупанти активно витрачають снаряди в боях з ЗСУ, в лютому 2023 року вона буде відчувати снарядний "голод".

Військовий експерт спрогнозував, чи змінить снарядний "голод" у ворогів перебіг війни / фото скріншот з відео та https://ua.depositphotos.com

Через те, що російські окупанти активно витрачають артилерійські снаряди, до лютого 2023 року вони відчують різку їх нестачу (практично "голод"). Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Експерт зазначив, що зараз російські військові виробляють 15-20 тисяч пострілів на добу. І такими темпами снаряди швидко вичерпуються. Тобто, каже Світан, скоре вдвічі-втричі має впасти кількість пострілів окупантів по ЗСУ.

"Взяти ці снаряди їм просто немає звідки. Країни, які ще хоча б їм допомагають, бояться передавати Росії такого типу озброєння. З одного боку, самі бояться залишитися без снарядів, а з іншого боку бояться потрапити під санкції. Швидше за все в кінці січня-початку лютого Росія почне відчувати снарядний голод", — підсумував військовий експерт.

Війна Росії та України

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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