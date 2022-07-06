У РФ формують загони "бойових зеків" і відправляють воювати в Україну - Bild

У РФ ув'язнених вербують на війну в Україну / Фото: REUTERS

На війну в Україну відправляють ув'язнених з в'язниць РФ, розповіла правозахисниця Ольга Романова.

Російську приватну військову компанію Вагнера доукомплектовують ув'язненими і відправляють на війну в Україну, пише німецьке видання Bild.

"З нами зв'язався партнер людини, який був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за крадіжку. Зараз він приєднався до команди і незабаром повинен відправитися в Україну. Кажуть, що тільки з одного табору відправлено на фронт 40 осіб", - розповіла правозахисниця.

Що відомо про зеків-найманців з РФ

Відзначається, що російським ув'язненим за участь у війні в Україні обіцяють скасувати тюремне ув'язнення, а також погашення судимість. Крім того, їм обіцяють платити по 200 тисяч рублів (більше 3 тисяч євро). У разі їх смерті – родичі отримають по п'ять мільйонів рублів (78,64 тисячі євро). За мародерство ще підвищать зарплату.

"Спочатку загін найманців у в'язницях намагався зближуватися з людьми, які раніше служили в армії, але тепер беруть і ув'язнених, які не мають бойового досвіду. Ті, хто звернулися, в основному були засуджені за крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень і злочини, пов'язані з наркотиками. Поки нам невідомі випадки, коли засуджених вбивць також відправляли в Україну", - розповіла Романова.

Журналісти додають, що використання криміналітету вигідне Кремлю, адже в разі смерті ув'язнених на фронті – їх не буде в жодній статистиці, запишуть, що в російських в'язницях померли від нещасних випадків або хвороб.

читайте такожТочний удар арти ЗСУ: на Херсонщині ліквідували сотні сирійських найманців

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на південному напрямку ліквідували велику кількість іноземних найманців – ймовірно сирійців.

Сирійські найманці брали участь у бойових діях у населеному пункті Чкалове Херсонської області.

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