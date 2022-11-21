У РФ вирішили стратити ротного окупантів, підрозділ якого розбили ЗСУ – правозахисник

Віктор Севальнєв / t.me/s/NetGulagu, Reuters

У РФ командування російських військ ухвалило рішення розправитися з командиром однієї з рот окупантів, які брали участь у боях в Україні.

Йдеться про ув'язненого ІК-3 УФСВП Росії по Калузькій області Віктора Севальнєва 1979 року народження, якого ФСВП і Міноборони РФ разом з ще кількома сотнями засуджених відправили в "табір злагодження" під Луганськом і після цього включили до складу 7 мотострілецької роти військової частини № 08807 "ЛНР", пише російський правозахисник, засновник Gulagu net Володимир Осєчкін.

За його словами, дружина Севальнєва пояснила, що її чоловік встиг зателефонувати їй з госпіталю і повідомити, що його забрали з палати і відвозять "на розстріл".

Зазначається, що Севальнєв воював у складі 7-ої роти. Командира роти вбили і після цього самого Севальнєва призначили командиром цього підрозділу. В ході боїв Севальнєв неодноразово отримував поранення і контузії (при цьому його рідний син загинув в одному з боїв).

За даними правозахисників, з'єднання РФ / т.зв. "ЛДНР" зазнали величезних втрат, загинуло близько 50% бійців, а друга частина з'єднання просто розбіглася. Згідно з інформацією від самого Севальнєва, його з госпіталю приїхали забирати представники спецслужб для того, щоб доставити в штаб і там розстріляти.

Уточнюється, що раніше у в'язниці Севальнєв піддавався фізичному впливу для того, щоб він дав згоду на участь у війні в Україні.

"Фактично Севальнєв вирішив втекти з катувальної зони, де його жорстоко били, на війну, підписав контракт з Міноборони РФ, дав згоду на участь у війні, а також розписку про нерозголошення", — додали правозахисники.

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Раніше повідомлялося, що російське командування змушене змінювати тактику ведення війни через значні успіхи на фронті Збройних сил України. Окупанти вже деморалізовані, а тому не хочуть виконувати накази свого керівництва.

У зв'язку з цим командування РФ розвернуло загороджувальні загони, які погрожують стріляти по своїх. Про це йдеться в короткому зведенні британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великобританії.

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