У РФ Путіну шукають заміну: ексспівробітник КДБ назвав несподіваного кандидата

Причина невдоволення Володимиром Путіним у РФ - нерозуміння для чого він розв'язав нікому не потрібну війну, підкреслив Сергій Жирнов.

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Сергій Жирнов спрогнозував наступника Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото скріншот з відео, з відкритих джерел

У РФ зростає невдоволення діями диктатора Володимира Путіна. Представники місцевого бізнесу та еліти шукають йому заміну і вже розглядають кілька кандидатів, розповів екс-співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Він зазначив у коментарі Каналу 24, що причина невдоволення Путіним в його оточенні – нерозуміння для чого господар Кремля розв'язав нікому не потрібну війну, в якій Росія точно програє.

Співрозмовник підкреслив, що один з кандидатів на місце Путіна - син секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколи Патрушева - міністр сільського господарства Дмитро Патрушев.

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"Навколо Путіна, безумовно, йдуть розмови про те, щоб його замінити. Йдеться про те, що (Микола) Патрушев готує свого сина, який є міністром сільського господарства. Є й інші кандидатури", - пояснив колишній співробітник КДБ.

Крім того, Путіним також незадоволені російські терористи Ігор Гіркін та Євген Пригожин. Їм здається, що глава Кремля недостатньо жорстоко веде війну в Україні.

"Від неї дуже сильно постраждає російська економіка і умовно приватний бізнес, адже у Росії немає по-справжньому приватного бізнесу. Вони всі залежать від Путіна і влади", – додав Жирнов.

Нагадаємо, раніше генерал СБУ назвав ймовірного наступника Путіна.

Єдиний силовий центр управління, який ще щось контролює в РФ, знаходиться в руках секретаря Радбезу Миколи Патрушева – близької людини диктатора Володимира Путіна, заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

Раньше у Зеленського спрогнозували ймовірного наступника Путіна: радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що на місце диктатора Володимира Путіна в РФ може розглядатися "консенсусна" фігура, проте ця особистість явно не входить до найближчого оточення Путіна.

У той же час Подоляк впевнений в тому, що, прогнозуючи російський "фінал", слід орієнтуватися на "математичні можливості" однієї і другої сторони. В даному випадку, якщо виключити ситуації, як у випадку з пригожинським "форс-мажором", війна може йти місяцями.

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