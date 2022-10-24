"У РФ розуміють, що знаходяться на Титаніку": Пономарьов розповів, чи готові у Кремлі змістити Путіна

Пономарьов розповів, чи є розкол у російській верхівці / ua.depositphotos.com, УНІАН

Російська верхівка на 90% налаштована скептично по відношенню до війни в Україні, рано чи пізно там настане розкол, здатний привести до зміни системи. Але для цього повинні бути певні умови. Про це розповів під час чату на Главреді Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років.

За його словами, російський уряд розуміє, що "знаходиться на Титаніку", і усвідомлює наслідки цього.

"Але питання не в настроях, а в готовності діяти. А ця готовність залежить від співвідношення ризиків у разі, якщо вони будуть діяти, у разі, якщо вони будуть не діяти, у разі, якщо вони будуть підтримувати Путіна. Люди в будь-якому випадку порівнюють ці три стратегії. Це залежить від наявності сформованих кланів, які готові щось робити, тому що, природно, ніхто поодинці нічого не зробить", - пояснив Пономарьов.

Політик додав, що для того, щоби в Росії почали складатися клани, повинна бути політична альтернатива.

"Люди повинні розуміти, в якій точці опиняться, зробивши той чи інший крок, тобто, ким вони будуть після повалення Путіна і які ризики у них у зв'язку з цим виникнуть. Плюс - почуття небезпеки, що пересидіти не вдасться. Партизанська активність в Росії вкрай корисна й стратегічно важлива, оскільки вона створює відчуття небезпеки для російських еліт і, відповідно, спонукає їх діяти", - зазначив Пономарьов.

Поки що, за його словами, почав складатися тлище один альтернативний путінському клан - це альянс, який виникає між Кадировим, Пригожиним, Золотовим і Кирієнком.

"Умовно кажучи, антимобілізаційний клан, який критикує Шойгу з Патрушевим як людей, які втілюють рішення Путіна цю мобілізацію провести. Жоден з цих кланів не є антивоєнним, але, тим не менш, це вже клани, що займають різні позиції, й між якими починається реальна і серйозна боротьба. Це говорить про те, що процес розвивається в тому напрямку, який ми завжди передбачали. Звичайно, рано чи пізно це призведе до того, що трапиться розкол еліт, виникнення певних частин нинішньої російської влади, готових грати на зміну цієї системи", - резюмував політик.

Розвал Росії

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що військові невдачі в Україні можуть призвести до розвалу РФ, але осколки "імперії" або переформатована Росія ще впродовж багатьох років після зміни режиму і закінчення війни буде становити загрозу для України. За його словами, Росія не готова до зміни режиму, на зміну нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну "прийде умовний Путін-2".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що війна, яку Путін розв'язав проти України, вийшла на нову стадію. Кожен крок Кремля погіршує ситуацію, в якій перебуває Росія, та наближає її до фіналу.

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що російського диктатора Володимира Путіна усунуть, і єдиною можливістю це зробити буде його смерть. Повалити його з престолу дипломатичним шляхом буде вкрай складно, а може навіть неможливо.

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