УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"У РФ розуміють, що знаходяться на Титаніку": Пономарьов розповів, чи готові у Кремлі змістити Путіна

24 жовтня 2022, 02:56

Зміна системи в РФ залежить від формування нових кланів, але для цього повинна бути політична альтернатива і розуміння того, що пересидіти не вдасться.

Пономарьов, Путін
Пономарьов розповів, чи є розкол у російській верхівці / ua.depositphotos.com, УНІАН

Російська верхівка на 90% налаштована скептично по відношенню до війни в Україні, рано чи пізно там настане розкол, здатний привести до зміни системи. Але для цього повинні бути певні умови. Про це розповів під час чату на Главреді Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років.

За його словами, російський уряд розуміє, що "знаходиться на Титаніку", і усвідомлює наслідки цього.

"Але питання не в настроях, а в готовності діяти. А ця готовність залежить від співвідношення ризиків у разі, якщо вони будуть діяти, у разі, якщо вони будуть не діяти, у разі, якщо вони будуть підтримувати Путіна. Люди в будь-якому випадку порівнюють ці три стратегії. Це залежить від наявності сформованих кланів, які готові щось робити, тому що, природно, ніхто поодинці нічого не зробить", - пояснив Пономарьов.

Політик додав, що для того, щоби в Росії почали складатися клани, повинна бути політична альтернатива.

"Люди повинні розуміти, в якій точці опиняться, зробивши той чи інший крок, тобто, ким вони будуть після повалення Путіна і які ризики у них у зв'язку з цим виникнуть. Плюс - почуття небезпеки, що пересидіти не вдасться. Партизанська активність в Росії вкрай корисна й стратегічно важлива, оскільки вона створює відчуття небезпеки для російських еліт і, відповідно, спонукає їх діяти", - зазначив Пономарьов.

Поки що, за його словами, почав складатися тлище один альтернативний путінському клан - це альянс, який виникає між Кадировим, Пригожиним, Золотовим і Кирієнком.

"Умовно кажучи, антимобілізаційний клан, який критикує Шойгу з Патрушевим як людей, які втілюють рішення Путіна цю мобілізацію провести. Жоден з цих кланів не є антивоєнним, але, тим не менш, це вже клани, що займають різні позиції, й між якими починається реальна і серйозна боротьба. Це говорить про те, що процес розвивається в тому напрямку, який ми завжди передбачали. Звичайно, рано чи пізно це призведе до того, що трапиться розкол еліт, виникнення певних частин нинішньої російської влади, готових грати на зміну цієї системи", - резюмував політик.

Розвал Росії

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що військові невдачі в Україні можуть призвести до розвалу РФ, але осколки "імперії" або переформатована Росія ще впродовж багатьох років після зміни режиму і закінчення війни буде становити загрозу для України. За його словами, Росія не готова до зміни режиму, на зміну нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну "прийде умовний Путін-2".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що війна, яку Путін розв'язав проти України, вийшла на нову стадію. Кожен крок Кремля погіршує ситуацію, в якій перебуває Росія, та наближає її до фіналу.

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що російського диктатора Володимира Путіна усунуть, і єдиною можливістю це зробити буде його смерть. Повалити його з престолу дипломатичним шляхом буде вкрай складно, а може навіть неможливо.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Ілля Пономарьов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:50

Експерт пояснив, чому ворожі генерали не можуть нічого протиставити ЗСУ

03:21

Моніка Беллуччі в об'єктиві пристрасного француза показала шикарні форми в яскравій сукніВідео

03:20

Найсмачніші хрусткі коржі за 15 хвилин, від яких неможливо відмовитися: швидкий рецепт закускиВідео

02:56

"У РФ розуміють, що знаходяться на Титаніку": Пономарьов розповів, чи готові у Кремлі змістити Путіна

02:05

Україну заморозить до - 25º: синоптик розповів, де вріже дикий дубакВідео

Реклама
01:35

Чому Путін замінив ракети іранськими дронами: полковник ЗСУ пояснив тактику КремляВідео

00:51

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

00:04

Скандальні подробці: чому колишня наречена принца Гаррі кинула його і відмовилася народжуватиВідео

23 жовтня, неділя
23:36

Джонсон відмовився йти повторно в прем'єри БританіїВідео

23:25

"Поки у РФ закінчаться ракети, вона рознесе всю енергосистему": Жданов оцінив загрозу блекаутуВідео

22:54

"Зона смерті": експерт назвав місто, яке "прасуватимуть" окупантиВідео

22:52

Стали відомі колосальні втрати російської авіації за час війни в УкраїніВідео

22:26

"Ти — алкоголік": Усик жорстко "наїхав" на Ф'юрі та спрогнозував підсумок їх можливого боюВідео

22:08

Макрон зробив дивну заяву про мирну угоду з РФВідео

21:55

Ракетний удар РФ: всім областям України повернули можливість електропостачанняВідео

21:52

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

21:37

Голос країни-12 - 8 випуск: підсумки першої частини Вокальних боївВідео

21:15

"Кидають як гарматне м'ясо": Пономарьов розповів, як мобілізація влаштує переполох в РФВідео

21:02

Погрози застосування "брудної бомби": Зеленський натякнув, що за шантажем стоїть ПутінВідео

20:49

Названа причина смерті Хагріда - шотландського актора Роббі КолтрейнаВідео

Реклама
20:25

Окупантів вибили з-під Бахмута: опублікована карта просування ЗСУВідео

20:11

Мороз і снігопад: коли в Україну увірветься зимаВідео

20:10

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

20:08

У Франції жорстко відповіли на заяву Шойгу про "брудну бомбу"Відео

20:05

"Ви вже програли": Вакарчук разом з бійцями ЗСУ потужно звернувся до ворогів з передової:

19:58

"Росіяни планують самі": в Україні різко відповіли на фейк Шойгу про "брудну бомбу"Відео

19:48

Малюк № 4: принц Вільям та принцеса Кетрін готуються до гучної заяви на початку року

19:35

Ціни на хліб, молоко і м'ясо будуть зашкалювати: українців попередили про рекордне подорожчанняВідео

19:32

Колишній полковник ФСБ спрогнозував терміни закінчення війни в УкраїніВідео

19:31

Віталій Портников. Путін не вимкне УкраїнуВідеоблоги

19:29

Витягнуть щасливий квиток: 3 знаки зодіаку в списку везунчиків тижня

19:25

Росіяни, ви прилетіли - не буде у вас авіації!Погляд

19:16

Безжальні борці з пилом: де потрібно зберігати пилосос і швабру

19:00

Гороскоп на завтра 24 жовтня 2022: Ракам - переїзд Скорпіонам - визнання, Козерогам - досягненняВідео

18:50

"Превентивний удар НАТО": експерт про сценарій перекидання в Україну десантників СШАВідео

18:21

Яку територію України затопить у разі підриву Каховської ГЕС: з'явилася картаВідео

18:21

Шойгу видав фейк про підготовку Україною "брудної бомби": у чому небезпека підлого плану РФВідео

18:20

Кремль відвертає увагу від поразок РФ на полі боюПогляд

17:53

Українці можуть залишитися без пенсій і зарплат: Шмигаль розкрив катастрофічний сценарійВідео

17:51

"Розвал Росії теж простежується": астролог дала новий прогноз по війніВідео

Реклама
17:07

"Хоче умиротворити агресора": у Зеленського відповіли Саркозі на скандальні слова про війнуВідео

16:57

Ізраїль знищив у Сирії виробництво іранських дронів і склад готової продукції для РФВідео

16:49

"Розпалювання геноциду": Кулеба жорстко відповів на заклик пропагандиста РФ спалювати українських дітей

16:29

Запроданка Таїсія Повалій розповіла, чому її не хоче путініст Ігор ЛіхутаВідео

16:26

У Херсоні прогримів потужний вибух: скоєно замах на "начальника СІЗО"Відео

16:06

"Це лише відтягує вирок РФ": ексдепутат Держдуми пояснив, яку планку не готовий переступити ПутінВідео

16:01

Вороги їли собак, кішок, не шкодували нікого: лідер Kozak System розповів про жахи війни на Київщині

15:50

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022: Овнам криза, Ракам - кохання, Скорпіонам - великі зміниВідео

15:41

Пілоти задихнулися в повітрі: несподівана версія катастрофи Су-30 в ІркутськуВідео

15:40

20 років без Анатолія Євдокименка: Софія Ротару в сльозах показала могилу коханого чоловіка

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти