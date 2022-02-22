США вивозять з України своїх дипломатів переночувати до Польщі - Bloomberg

Персонал планують повернути вранці/ regnum.ru

США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі – з міркувань безпеки. Про це пише Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомі з питанням.

Як ідеться в матеріалі видання, йдеться про співробітників посольства США в Україні. Вони мають намір повернути персонал завтра вранці, "якщо не буде вторгнення Росії".

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"Нищівні" санкції США

Президент США Джо Байден запровадив санкції проти всіх причетних до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР", інформує пресслужба Білого дому. Також американським громадянам заборонено інвестувати в економіки квазіреспублік.

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною і не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно з союзниками і партнерами запланували ввести проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

Раніше Ентоні Блінкен повідомляв про те, що перетин державного кордону з Україною хоча б одним російським солдатом означатиме вторгнення.