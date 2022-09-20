У РФ є цілі регіони – донори живої сили для армії, і їй невигідно щось змінювати – Андрусів/ Reuters, warfare.com.ua

Росія, як свого часу Радянський Союз, має цілі регіони, у яких тільки одне призначення – бути донором живої сили для армії.

Саме тому життя у якійсь російській глибинці так сильно відрізняється від життя у Москві та Санкт-Петербурзі. Владній верхівці РФ просто невигідно щось змінювати. Про це розповів в інтерв’ю Главреду ексрадник міністра внутрішніх справ та Офісу президента, кандидат політичних наук та аналітик Віктор Андрусів, який зараз служить у Збройних силах України.

Він зазначає, що Росія насправді є дуже багатою країною. Вона отримує за нафту і газ такий обсяг коштів, яким не поступається Саудівській Аравії. Проте країна-агресорка РФ навіть близько на цю державу не схожа. Адже усі кошти, які отримує РФ, залишаються у Москві та Санкт-Петербурзі.

"Постає питання – чому не побудувати дороги чи якусь інфраструктуру в Дагестані або Бурятії, або ще десь? Так от, цього не можна робити, тому що тоді виникне проблема з набором солдат до російського війська. Тобто коли в таких регіонах-донорах з'явиться робота та якісь можливості, люди не будуть обирати армію як соціальний ліфт", – зазначає Андрусів.

Цією своєю тактикою РФ нагадує СРСР, у якого теж була політика тримати певні регіони суто як донорів живої сили для армії.

"Власне, те саме зараз і відбувається в Росії. У того ж бурята в житті немає опцій, окрім як піти в армію. Бо армія в регіонах-донорах виконує роль соціального ліфта і є шансом для населення чогось добитися в житті. Інакше взагалі немає ніяких варіантів", – пояснює експерт.

Раніше Андрусів пояснив, що цифра втрат російських окупантів в Україні, яку оголошує Генштаб, максимально близька до реальності. При цьому він уточнив, що ця цифра не завжди враховує загиблих з "ЛНР" і "ДНР", проте зазвичай їх гине більше, ніж фіксують ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що командування російських військ не дозволяє своїм солдатам відступати з поля бою ні за яких обставин. Якщо ж вони не слухаються наказу, то їм погрожують розстрілом від "загороджувальних загонів".

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