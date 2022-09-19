Розстріляють свої ж: РФ посилює свої "загороджувальні загони", щоб окупанти не тікали з поля бою

РФ посилює свої "загороджувальні загони", щоб окупанти не тікали з поля бою/ Reuters, joinfo.ua

Командування російських військ не дозволяє своїм солдатам відступати з поля бою ні за яких обставин. Якщо ж вони не слухаються наказу, то їм погрожують розстрілом від "загороджувальних загонів".

При цьому російське військове командування розширює діяльність так званих "загороджувальних загонів". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Також в ГУР опублікували перехоплення розмов окупантів, які підтверджують цю інформацію.

У відомстві розповіли, що окупанти намагалися штурмувати позиції українських військ у Бахмутському районі, і відправили в атаку розрахунки ствольної і реактивної артилерії 4-ї ОМСБр 2-го армійського корпусу ЗС РФ (так званої "ЛНР").

"Втім, після відповіді та висунення вперед українських Сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів із вогневих позицій", – розповіли у ГУР.

Коли російське командування побачило, що їхні "доблесні воїни" тікають з поля бою, то одразу пригрозило їм, що по них відкриють вогонь "загороджувальні загони" через самовільне залишення позицій.

У той же час командири посилаються на якийсь указ №222.

"Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу", – кажуть в українській розвідці.

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Раніше повідомлялося, що підрозділам російських військ, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, не вистачає не тільки їжі, а й питної води. Вони вже не можуть налагодити нормальне постачання. Багато військових відмовилися воювати. Після цього командування відпустило їх "на вільні хліби", й ці окупанти були змушені піти жебракувати.

Нагадаємо, Кремль витратив місяці на формування нового 3-го армійського корпусу. І до його лав набирали, зокрема, й наркоманів й алкоголіків. Проте у свій час "х", коли ці окупанти мали підсилити російські війська у Харківській області, вони не витримали контрнаступу ЗСУ і швидко втекли разом з рештою загарбників.

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