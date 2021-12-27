У роботі Telegram стався масштабний збій: Україна та Європа зіткнулися з проблемами

Про причини проблем з роботою Telegram наразі не повідомляється / Reuters

Користувачі з України, Росії, Білорусі, Польщі та низки інших країн Європи зіткнулися зі збоєм в роботі популярного месенджера Telegram. Вони скаржаться на проблеми з відправкою повідомлень, некоректну роботу самого застосунка і неполадки в питанні підключення до сервера.

Згідно з даними Downdetector, велика кількість людей стала повідомляти про проблеми з Telegram десь о 19:36 за київським часом. Жителі України, Росії, Польщі та Білорусі скаржилися на проблеми з відправкою повідомлень.

Судячи з карти збоїв, з проблемами зіткнулися жителі, Києва, Харкова та інших українських міст. Йдеться про складнощі з відправкою повідомлень. Також збої фіксуються у Росії - у Москві і Санкт-Петербурзі.

44% користувачів кажуть про некоректну роботу самого застосунка. Близько 38% заявляють про проблеми з відправкою повідомлень. Ще у 18% людей неполадки з підключенням сервера.

Що стало причиною масштабного збою в роботі Telegram - наразі не повідомляється.

Попередній збій в роботі месенджера стався в грудні.

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