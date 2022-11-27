У Польщі масово отруїлися біженці з України: що відомо

У Польщі масове отруєння серед біженців з України/ ua.depositphotos.com

У Польщі в центрі для українських біженців зафіксували масове отруєння. Це сталося у польських Глухолазах в Опольському воєводстві.

Загалом відповідні симптоми зафіксували у понад 20 осіб, серед яких також є діти. Їх усіх забрали до лікарні. Про це повідомляє видання in Poland.

З отруєнням до медзакладів потрапили вісім дорослих і 15 дітей.

Зазначається, що симптоми вони відчули ввечері у п’ятницю, 25 листопада. У лікарні розповідають, що даних лабораторних досліджень ще немає, проте усе вказує на харчове отруєння.

"Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", – зазначає директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.

Проте не відкидають варіанту, що отруєння може мати вірусний характер, адже в одного з пацієнтів виявили симптоми норовірусу. Про це розповів польський воєвода Славомір Клосовський.

У центрі для біженців провели перевірку. Під час обстеження кухні та харчоблоку санітарна інспекція не виявила ніяких порушень.

Раніше повідомлялося, що у польському місті Гура пограбували 38-річну українку і двох її синів 10 і 11-річного віку. Інцидент стався рано вранці, коли вони вже збиралися повертатися в Україну. У них вкрали майже 90 тисяч гривень і документи.

Нагадаємо, у притулку для біженців з України у селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні.

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