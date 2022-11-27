УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Польщі масово отруїлися біженці з України: що відомо

27 листопада 2022, 15:30

До медзакладів з симптомами отруєння потрапили вісім дорослих і 15 дітей.

У Польщі масово отруїлися біженці з України: що відомо
У Польщі масове отруєння серед біженців з України/ ua.depositphotos.com

У Польщі в центрі для українських біженців зафіксували масове отруєння. Це сталося у польських Глухолазах в Опольському воєводстві.

Загалом відповідні симптоми зафіксували у понад 20 осіб, серед яких також є діти. Їх усіх забрали до лікарні. Про це повідомляє видання in Poland.

З отруєнням до медзакладів потрапили вісім дорослих і 15 дітей.

Зазначається, що симптоми вони відчули ввечері у п’ятницю, 25 листопада. У лікарні розповідають, що даних лабораторних досліджень ще немає, проте усе вказує на харчове отруєння.

"Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", – зазначає директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.

Проте не відкидають варіанту, що отруєння може мати вірусний характер, адже в одного з пацієнтів виявили симптоми норовірусу. Про це розповів польський воєвода Славомір Клосовський.

У центрі для біженців провели перевірку. Під час обстеження кухні та харчоблоку санітарна інспекція не виявила ніяких порушень.

Раніше повідомлялося, що у польському місті Гура пограбували 38-річну українку і двох її синів 10 і 11-річного віку. Інцидент стався рано вранці, коли вони вже збиралися повертатися в Україну. У них вкрали майже 90 тисяч гривень і документи.

Нагадаємо, у притулку для біженців з України у селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні.

Читайте також:

війна в Україні новини Польщі Польща
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:12

"Сили великі, як і до війни": у Міноборони Естонії розповіли про серйозну загрозу з боку РФ

17:03

Зірка "Сватів" Анна Кошмал різко відповіла на питання про зйомки в російських проєктах

16:57

Прикмети на 28 листопада: які 5 речей суворо заборонено порушувати в особливий деньВідео

16:42

Зараз це особливо актуально: навіщо люди кладуть мокру газету в холодильник

16:32

"Брати Росії": на чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандалВідео

Реклама
16:28

Пророкують Європі "прозріння щодо РФ": у Путіна дивно відреагували на визнання Росії країною-терористомВідео

16:14

Роги спати не заважають: чому від Наташі Корольової пішов перший чоловік

15:55

"Спасибі долі": Орбакайте показала архівне фото з ПугачовоюВідео

15:44

Російські окупанти готуються до втечі із Запорізької АЕС - президент ЕнергоатомуВідео

15:37

Неможливо смачний і дуже простий салат Зимова птиця: рецепт на Новий рік 2023Відео

15:30

У Польщі масово отруїлися біженці з України: що відомо

15:18

"Ти думав, ми не повернемося?": відомий телеведучий розповів про те, як прощався із життям на фронтіВідео

15:12

До -8 вночі і до -3 вдень: синоптик назвала дату сильного похолодання в УкраїніВідео

15:05

Навіщо вовняну кофту класти в морозилку: хитрий спосіб позбутися надокучливої проблеми

14:57

Колишній чоловік "голубки миру" Лорак емоційно висловився після її заяви про війну

14:44

У Росії шоковані тим, як Ротару підтримує ЗСУ

14:30

Мрія кожного українця: 4 хитрощі при готуванні еталонного борщу

14:29

У Путіна злякалися гніву Ердогана щодо Сирії і заклянчили перемовиниВідео

14:25

Росія вдарить ракетами по Києво-Печерській Лаврі, коли втратить над нею контроль - Кочетков

14:17

Ще один доказ: Володимир Остапчук зняв обручку після чуток про розлучення з Христиною Горняк

Реклама
13:50

Путін збирався напасти на ще одну сусідню країну, але вибрав Україну - NewsweekВідео

13:00

Гороскоп на завтра 28 листопада: Близнюкам - сварки і конфлікти, а Терезам - дивацтва

12:44

Армія України поступово звільняє Луганщину, є цінні успіхи - ГайдайВідео

12:37

Розкішна краса мудрих дам: найкращі та найгірші відтінки помади для жінок 50+

11:49

Скандальний друг Путіна прем'єр Угорщини Орбан заявив про загрозу Росії і суверенну Україну

11:47

Росія може вдарити по критичній інфраструктурі вже наступного тижня - АрахаміяВідео

11:29

Небезпечно для здоров'я: як позбутися від грибка у ванній

11:05

Вичерпали ресурси: 20 із 30 країн-членів НАТО більше не зможуть давати Україні зброю – NYTВідео

10:48

Війська РФ намагаються взяти Павлівку і Вугледар для захоплення всієї Донеччини – розвідка Британії

10:42

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: локації Херсонщини, куди варто поїхати після перемогиВідео

10:32

У РФ є сотні готових ракет Х-101 та Х-555, можуть бути нові масові обстріли – експертВідео

10:30

Українку з двома дітьми обікрали в Польщі, а їхні паспорти спалили

10:00

Як загадати бажання на Новий Рік, щоб воно неодмінно збулося: чудесні трюки, про які мало хто знає

09:48

"Масовий обстріл може бути будь-якої хвилини": українцям назвали 8 основних кроків для підготовкиВідео

09:47

Не сиділося на пенсії: в Україні ліквідували окупанта, який служив майже 50 років тому

09:46

Росія готує нову хвилю прихованої мобілізації: у Генштабі ЗСУ назвали датуВідео

09:27

Зірка фільму Любов і голуби зрадів втечі російських зірок, які засудили війну

08:51

"Може бути сигналом для самого Лукашенка": Фейгін не виключив, що Макея могли вбити

08:35

Путіну не вдасться перемогти Україну бомбардуваннями енергопостачання взимку - СтолтенбергВідео

08:35

Гороскоп на сьогодні 27 листопада 2022 року: Овнам – витрати і втрати, а Терезам - втрата сил

Реклама
08:30

Феєрверк щастя і лавина емоцій: зимові свята 2023 - що подарувати дітям

08:20

Путін став повним ідіотом, його не можна показувати людямПогляд

07:45

На Заході вражені діями ЗСУ по крейсеру Москва і острову Зміїний - NYTВідео

06:30

Хитрі злодії добре знають про ці місця: де не можна ховати гроші у квартирі

06:25

Годинник тікає в холодному самотньому бункеріПогляд

05:25

"У Лукашенка параноя": Фейгін розповів про ймовірні плани ліквідації білоруського диктатора

04:30

Як вибрати стиглий ананас: 4 поради, як купити найсмачніший і соковитий фрукт

03:30

Різке похолодання до - 10º: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміниВідео

02:30

Дипломат пояснив, чому РФ не виженуть з G20

01:35

"Потрібно готувати населення": експерт пояснив наслідки блекаутуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти