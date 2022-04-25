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Адольф і Єва: чому обручка у коханки Путіна Кабаєвої - хороший знак для України

25 квітня 2022, 03:08

Знаючи про любов кремлівського тирана до круглих дат і символізму, залишається лише сподіватися, що його чекає доля іншого, не менш відомого деспота.

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Аліна Кабаєва показала обручку / Колаж-Reuters / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Російська гімнастка Аліна Кабаєва в прямому ефірі пропутінської програми Время продемонструвала кільце на безіменному пальці. Раніше вона ретельно приховувала своє особисте життя і уникала питань про заміжжя.

Кабаєвій приписують багаторічний роман з главою рф володимиром путіним. За непідтвердженими даними вона народила кривавому рашистському тирану трьох дітей.

В одному з Twitter-акаунтів з'явився скріншот зі "свіжих" виступів гімнастки. На знімку вона на тлі рашистської символіки в рожевій сукні активно жестикулює руками. На лівій помітили обручку, яку їй, імовірно, підніс Путін.

Президента країни-агресора з початку повномасштабного військового вторгнення нерідко порівнювали з Гітлером - між моделями поведінки тиранів можна провести цілком очевидні паралелі.

Так, дивлячись на нове фото коханки Путіна, коментатори побачили в ньому добрий знак для України, та висловили надію на швидку кончину кремлівського деспота: Гітлер і його коханка Єва Браун побралися в бункері, 29 квітня 1945 року, а вже 30 квітня вчинили подвійне самогубство.

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За чутками Путін зробив Аліні Кабаєвій пропозицію - гімнастка хвалиться обручкою / twitter.com/KermlinRussia

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Раніше стало відомо, що США відкладають введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, так як багато американських чиновників вважають, що такий крок буде сприйнятий, як особистий удар по Путіну.

Інші новини:

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