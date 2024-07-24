У Москві підірвали в авто високопоставленого військового чиновника РФ: деталі

У Москві у власному автомобілі підірвали заступника начальника 89-го радіоцентру супутникового зв'язку збройних сил країни-агресорки Росії Андрія Торгашова.
Вибух стався через вибухівку, яку невідомі заклали під автомобіль Торгашова. Про це повідомляють російські ЗМІ.
49-річному Торгашову внаслідок вибуху відірвало ступні. Його дружина, яка сиділа на пасажирському сидінні Land Cruiser, отримала рвані рани обличчя. Обох госпіталізували.
У російських пропагандистських пабліках стверджують, що життя Торгашову і його супутниці врятувало те, що автомобіль після вибуху не спалахнув і їх вдалося витягти з салону. Зазначається, що заступник командира центру супутникового зв'язку перебуває у тяжкому стані.
Російське видання ASTRA з'ясувало, що автомобіль, який вибухнув, належить військовому, заступнику начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову. В/ч 33790 – це 89 центр супутникового зв'язку ЗС РФ.
Внаслідок вибуху також постраждали п'ять інших автомобілів та вибиті вікна у житловому будинку.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині ЗСУ ліквідували спецпризначенців РФ. У Вовчанську в оточенні перебували російські окупанти. Як з'ясувалось, серед них є і представники спецпідрозділу РФ, які напередодні зазнали великих втрат.
Також раніше повідомлялося, що в Дагестані ополченці ліквідували понад 15 російських поліцейських. Активну фазу операцій у Махачкалі та Дербенті завершено, водночас "сплячі осередки бойовиків" продовжать розкривати, заявив глава Дагестану.
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