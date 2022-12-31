Чоловік прийшов на Соборну площу з каністрою бензину, облив новорічне дерево, але підпалити не встиг.

У РФ намагалися спалити головну ялинку на території Кремля/ ua.depositphotos.com

У Росії намагалися спалити головну новорічну ялинку. Чоловіку, який хотів це зробити, в останній момент завадила поліція.

Для підпалу він проніс із собою до новорічного дерева каністру бензину. Про це розповідають російські пропагандистські ЗМІ.

Чоловік встиг облити ялинку бензином, проте підпалити уже не встиг – його зупинила і затримала поліція.

Подія сталася 30 грудня. Пропагандистські ЗМІ розповідають, що затриманого звати Дмитро М. Про те, які він мав мотиви, не повідомляється.

Для того, щоб пройти до ялинки на Соборну площу, потрібно придбати квитки на екскурсію територією Кремля. Поки що невідомо, як чоловіку вдалося пронести до ялинки каністру бензину.

Тим часом стало відомо, що у новорічну ніч у Москві посилено чергуватиме протиповітряна оборона. На бойових постах чергуватимуть майже 2 тисячі російських військовослужбовців, які відповідають за протиракетну оборону столиці країни-агресорки.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли: хоч РФ і заявляє, що у неї "не закінчаться ракети Калібр", але країна-агресорка навіть не здатна захистити свою територію. Російська протиповітряна оборона показала свою неефективність.

Також раніше аналітики ISW зазначали, що російські загарбники використовують під час атак на українську інфраструктуру велику кількість ударних іранських дронів, тому що в окупантів не вистачає ракет.

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