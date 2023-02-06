У Москві чоловік ледь не викрав тіло Леніна з мавзолею

У столиці країни-агресорки Москві поліцейські затримали чоловіка, який хотів викрасти з мавзолею тіло лідера більшовиків Володимира Леніна.
Як повідомляють росЗМІ, інцидент трапився у ніч проти 6 лютого. 42-річний москвич прийшов на Червону площу і спробував відчинити двері мавзолею.
Проте поліцейські відразу ж звернули увагу на чоловіка та оперативно його затримали.
Під час допиту зловмисник зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.
Також російські ЗМІ повідомляють, що у затриманого виявили психіатричний розлад на тлі сп'яніння.
Нагадаємо, нещодавно історик і нардеп Володимир В'ятрович пояснив, чому в РФ досі "маринують" Леніна і обожнюють Путіна. За його словами, для росіян Ленін – це один зі стовпів радянсько-російської та імперської ідентичності. Це людина, яка створила Радянський Союз, який виявився наймасштабнішою і впливовою формою Російської імперії за всю історію Росії. Історик підкреслив, що росіяни бояться прощатися з радянським минулим, тому що воно і зараз надихає росіян
"Будь-яке засудження злочинів комуністичного минулого означатиме, що Росія стане змінюватися, і там почне проростати свобода. Це було на початку 90-х років в РФ. Власне, через згортання декомунізації і переоцінку історії почалося наростання авторитаризму, повернення авторитаризму і прихід до влади Путіна і підготовка до агресивних війн проти сусідів", - пояснив експерт.
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