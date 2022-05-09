У Молдові оцінили ризики бойових дій на своїй території

Влада Молдови оцінила ризик бойових дій на своїй території / facebook.com/NataliaGavrilitaPM

Ризик військових дій на території Молдови є мінімальним. З такою заявою виступила сьогодні прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця, повідомляє видання NewsMaker.

Глава уряду на спільній з генсеком ООН Гутеррішем пресконференції запевнила, що молдовська влада докладає всіх зусиль для ліквідації напруги. За словами Гаврилиці, використовуються різні дипломатичні формати.

"Ми вже кілька разів спростовували новини про можливу мобілізацію. Поки у нас немає жодної причини для занепокоєння і для того, щоб вдатися до такої міри", – заявила прем'єр-міністр.

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Генсек ООН прибув до Кишинева 9 травня. Попередньо Гутерріш повинен був зустрітися з президентом Майєю Санду, але переговори зірвалися через її проблеми зі здоров'ям. Зрештою генеральний секретар зустрівся з Гаврилицею.

Зазначимо, що британське видання The Times раніше повідомляло, що Російська Федерація вже розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови. Події, які розвинуться в країні, також можуть бути вирішальними і для України.

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