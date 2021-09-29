У Мінську співробітники КДБ вбили IT-шника: він відстрілювався і забрав з собою в могилу силовика

У КДБ заявили, що проводили відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності.
У Мінську під час штурму квартири співробітниками КДБ застрелено одного з силовиків. Чоловіка, який стріляв, вбили вогнем у відповідь. У КДБ кажуть, що проводили відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності.
За даними білоруських видань, вбито 32-річного програміста Андрія Зельцера. Він працював провідним аналітиком в EPAM Systems. "Жив з дружиною в її квартирі. Виховував маленького сина..." – пише "Наша ніва".
Відео того, що сталося, з'явилося в Мережі, але його автентичність не підтверджена. На записі змонтовані кадри з різних джерел: телефонів, зйомка на які велася з боку учасників штурму, і телефону, встановленого на штатив у квартирі. де крім молодої людини з рушницею, перебувала дівчина. Яка її подальша доля – невідомо.
Важливо зауважити! На сайті КДБ мовиться, що силовики розшукували людей "причетних до терористичної діяльності", при цьому на відео видно, що двері у квартиру ламають люди в цивільному без спецекіпіровки, які представляються "міліцією".
Увага, на записі присутні сцени насильства і ненормативна лексика!
Ситуація в Білорусі: головне
- З 2020-го в Білорусі триває політична криза, пов'язана з виборами президента. За офіційними даними, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, за якого проголосувало 80,1% виборців.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- США 9 серпня запустили нові санкції проти Білорусі. Документом передбачені обмежувальні заходи, які включають блокування активів білоруських політиків і чиновників. Ембарго також спрямоване на енергетичну сферу, оборонний сектор і транспорт. Крім того, санкції проти РБ ввела і Канада.