Туреччина закриє протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів

Туреччина закриє протоки для російського флоту / Reuters

Оскільки в Україні ситуація перетворилася на повноцінну війну, то Туреччина вважає себе вправі виконати статті "Договори Монтро про турецькі протоки". Про це повідомляє керівник турецького Міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Договір Монтро про статус проток дає право Туреччині забороняти прохід військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли. Відповідно, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України буде закритий для проходу кораблів російських Військово-Морських сил.

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Нагадаємо, раніше Україна офіційно закликала Туреччину обмежити прохід російських військових кораблів РФ через протоки Босфор і Дарданелли.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар,

"Зараз найголовніше-підтримка України. Звертаюся до турецького народу і турецької влади допомогти Україні. Закликаємо закрити повітряний простір, закрити прохід через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів. Офіційний запит направлений турецькій стороні", - сказав він.