Заборона на прохід кораблів РФ в Чорне море через протоки: що відомо про позицію Туреччини

Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган / president.gov.ua

Туреччина може прийняти рішення про закриття проходу для російських військових кораблів в Чорне море.

Про це президент Володимир Зеленський написав у своєму Twitter за підсумками переговорів з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Спасибі своєму другові, пану Президенту Ердогану і турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів в Чорне море і вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" ,- написав Зеленський.

Як пише турецька газета Джумхурієт з посиланням на свої джерела, Туреччина поки не вводила обмеження на прохід військових кораблів РФ через турецькі протоки Босфор і Дарданелли.

Зазначимо, що раніше в МЗС Туреччини заявили, що можуть закрити протоки для проходу військових кораблів, але "навіть у такій ситуації у Росії залишиться право повернути флот на базу".

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Раніше повідомлялося про те, що Держприкордонслужба України повідомила, що Російська Федерація заблокувала судноплавство цивільних суден у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.

У відомстві додали, що напередодні Ізмаїльський загін прикордонників зафіксував активність ворожих дронів за 1 км від узбережжя Одеської області та гирла Дунаю.

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