У Курській області стався вибух: в країні-агресорці поскаржилися, що "дрон поранив російських військових"

В країні-агресорці повідомили, нібито безпілотник скинув вибухівку за три кілометри від російсько-українського кордону.

У Курській області пролунав новий вибух – постраждали окупанти/ pixabay.com, Міноборони РФ

У Курській області Росії стався новий вибух. В країна-агресорці заявили, нібито був нанесений удар безпілотником.

Внаслідок цього постраждали російські окупанти. Про це повідомив у середу, 11 січня, Telegram-канал Baza.

Зазначається, що вибух стався після полудня 10 січня. Під час атаки нібито були поранені четверо російських окупантів.

У РФ стверджують, начебто дрон скинув вибуховий пристрій за три кілометри від російсько-українського кордону.

У Міноборони країни-агресорки РФ про цей інцидент поки що нічого не повідомляли.

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородської області РФ, недалеко від кордону з Україною, в ніч на 9 січня, а також вранці в понеділок прогриміли потужні вибухи. Зокрема, сильні вибухи були чутні в місті Шебекіно Бєлгородської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

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