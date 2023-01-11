У Курській області стався вибух: в країні-агресорці поскаржилися, що "дрон поранив російських військових"

У Курській області Росії стався новий вибух. В країна-агресорці заявили, нібито був нанесений удар безпілотником.
Внаслідок цього постраждали російські окупанти. Про це повідомив у середу, 11 січня, Telegram-канал Baza.
Зазначається, що вибух стався після полудня 10 січня. Під час атаки нібито були поранені четверо російських окупантів.
У РФ стверджують, начебто дрон скинув вибуховий пристрій за три кілометри від російсько-українського кордону.
У Міноборони країни-агресорки РФ про цей інцидент поки що нічого не повідомляли.
Раніше повідомлялося, що в Бєлгородської області РФ, недалеко від кордону з Україною, в ніч на 9 січня, а також вранці в понеділок прогриміли потужні вибухи. Зокрема, сильні вибухи були чутні в місті Шебекіно Бєлгородської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
Читайте також:
- ЗСУ ліквідували "зека"-вагнерівця, який спалив 2 людей: його мати обурилася відсутністю "почестей"
- Важкі бої в Соледарі і Бахмуті: генсек НАТО закликав надати допомогу і зламати ситуацію на бік України
- Можуть готувати до участі у війні: у Білорусі створюють аналог ПВК Вагнера