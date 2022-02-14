У Путіна назвали відмову України від НАТО "кроком до стабілізації обстановки"

Дмитро Пєсков / Reuters

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО стала б "кроком до стабілізації обстановки".

Зокрема, допоміг би переговорам щодо так званих "гарантій безпеки", пише "РБК-Україна".

"Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські заклопотаності", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Відмова" України від НАТО: що було раніше

Як повідомляв Главред, посол України у Великобританії Вадим Пристайко в в ефірі ВВС Radio 5 допустив відмова від членства України в НАТО, щоб не було війни з РФ.

На питання, чи розглядає Київ можливість відкласти свої плани щодо членства в НАТО, попри те, що це прописано в українській Конституції, Пристайко відповів: "Ми могли б, особливо коли нам погрожували, шантажували і підштовхували до цього".

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У Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова посла України у Великій Британії. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ці слова вирвані з контексту.

Пізніше дипломат вніс ясність у свою заяву про відмову України від НАТО. Пристайко підкреслив, що Україна не переглядатиме план щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

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