Через кілька хвилин після наказу Путіна ракети можуть впасти на Україну - Міноборони Британії

У Британії висловилися про загрозу вторгнення РФ / Reuters

У Британії з кожним днем зростають побоювання щодо ймовірного нового вторгнення Росії в Україну у зв'язку зі збільшенням кількості російських військ на кордоні, заявив заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіппі в ефірі Sky news.

За даними Хіппі, зараз на кордоні України близько 130 тис. російських військовослужбовців, ще кілька тисяч на морі. Також у Великобританії відзначають, що Росія транспортує до кордону паливо, медичні та інші засоби, необхідні під час військових дій.

Хіппі підкреслив, що вторгнення Росії є загрозливим, проте це не означає, що воно точно відбудеться. Водночас він зазначив, що все залежить від президента Росії Володимира Путіна.

читайте такожНапад РФ на Україну може спровокувати агресію Китаю-CNN

"Через кілька хвилин після того, як Путін віддасть наказ, на українські міста можуть впасти ракети і бомби", — сказав заступник міністра.

Реклама

Хіпі запевнив громадян Великобританії, які в ці дні намагаються виїхати з України, що, незважаючи на те, що багато співробітників посольства в Києві вже покинули дипустанову, консульська допомога все ще надається в Україні, а також в Лондоні і сусідній Польщі.

Також Хіппі зазначив, що деякі комерційні рейси до Великобританії все ще літають, хоча це, за його словами, може тривати недовго.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

Читайте також: