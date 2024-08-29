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У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

Анна Косик
29 серпня 2024, 19:13
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Ознаки підготовки кремлівського диктатора в МЗС країни помітили в останні тижні і місяці.
У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової 'холодної війни' проти України
Європейські країни повинні відповісти на план кремлівського диктатора підтримкою України / Колаж: Главред, фото: pixabay, Annalena Baerbock

Навмисні атаки країни-агресора Росії на інфраструктурні об'єкти тепло- і водопостачання України свідчать про те, що президент РФ Володимир Путін хоче розпочати "холодну війну" більших масштабів, ніж у попередні роки.

Як повідомляє Tagesschau, про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час консультацій з колегами у Брюсселі. За її словами, російський диктатор атакує Україну, щоб люди тут замерзли до смерті взимку.

Очільниця МЗС Німеччини вважає, що відповіддю Європейського Союзу на такі атаки має стати новий захисний щит для України. Так Німеччина, зокрема, планує до кінця 2024 року передати Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, а також додаткові зенітно-гарматні установки Gepard.

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За словами Бербок, протиповітряна оборона все ще залишається найважливішим елементом для захисту життів українців на їхній території.

Що таке Tagesschau?

Tagesschau — німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин, створена редакцією ARD-aktuell від імені німецької громадської телевізійної мережі ARD, пише Вікіпедія.

Заяви представників Німеччини в контексті війни в Україні

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Німеччина не буде скорочувати військову та економічну допомогу Україні і позиція офіційного Берліна в цьому питанні одностайна.

Напередодні у Німеччині заявили, що ЗСУ мають право використовувати передане країною озброєння на власний розсуд, оскільки після передачі воно стає власністю України.

Нагадаємо, що голова Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер назвав законною атаку на Курську область у рамках відбиття загарбницької війни Росії проти України. Депутат сказав, що не бачить проблеми у використанні наступаючим угрупованням німецьких танків.

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