"У ФСБ вирішать питання": чеченський полковник назвав умову ліквідації Кадирова

Важливо:
- Путін дав Кадирову повний карт-бланш у Росії
- Багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає відходу Путіна
Кадировці є особистою гвардією диктатора РФ Володимира Путіна, яка допомагає йому контролювати Чечню.
"Їх пов'язують спільні злочини: вбивства політичних опонентів, правозахисників і журналістів", - заявив в інтерв'ю РБК-Україна головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, полковник Абдул-Хакім Шишані.
Він підкреслив, що Путін дав Кадирову повний карт-бланш у Росії, тому той утримує свою владу.
"Поки є Путін, є Кадиров. Але щойно Путіна не стане, Кадирова теж не буде. Він не зможе домовитися з новим лідером, особливо якщо це буде ставленик ФСБ. Дуже багато хто у ФСБ незадоволені Кадировим і чекають відходу Путіна, щоб вирішити це питання", - додав Шишані.
Як повідомляв Главред, у Мережі почали поширюватися чутки про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що того ж дня біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з державними номерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова. Пізніше були повідомлення, нібито він перебуває в медикаментозній комі.
ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, проте орган не прижився. Кадиров перебуває в одному з московських медзакладів. Нібито планується повторна операція з трансплантації.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров поки що живий, незважаючи на повідомлення, що з'явилися про його смерть.
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Хто такий Рамзан Кадиров
Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.
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