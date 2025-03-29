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ЗСУ ліквідували майора Росгвардії, якому Путін особисто вручав "Золоту зірку"

Альона Вороніна
29 березня 2025, 09:11
106
Окупант вів загарбницьку війну проти українців у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. А знайшов свою смерть на Курщині.
Владимир Путин, Марат Тибилов
ЗСУ ліквідували на Курщині майора Росгвардії, якому Путін особисто вручав "Золоту зірку"/ колаж: Главред, фото: росЗМІ, група "Інформаційний опір"

Коротко:

  • ЗСУ ліквідували на Курщині майора Росгвардії Марата Тібілова
  • Раніше Путін особисто вручав Тібілову "Золоту зірку" – за нібито знищений на Курщині український танк

На Курщині українські військові ліквідували майора Росгвардії, уродженця Північної Осетії Марата Тібілова із позивним "Таліб". Російський окупант до Курської області воював проти українців у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Минулого місяця Тібілов отримав звання "героя Росії". "Золоту зірку" російському загарбнику вручав особисто російський диктатор Володимир Путін. Про ліквідацію окупанта повідомили у Росгвардії.

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"При виконанні службово-бойового завдання в Курській області загинув Герой Росії майор Тібілов Марат Георгійович. Керівництво і весь особовий склад Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації приносить співчуття рідним та близьким офіцера спецназу Росгвардії", – зазначено у повідомленні російського відомства, яке було опубліковане 28 березня.

Напередодні появи повідомлення про знищення окупанта група "Інформаційний спротив" оприлюднила персональні дані військового злочинця. Відомо, що 36-річний загарбник був родом із Владикавказу, що у Північній Осетії.

За вбивства українців Тібілов ще у 2022 році отримав від країни-агресорки Росії два ордени мужності. А нещодавно, 23 лютого, Путін особисто вручив йому "Золоту зірку" героя Росії – за нібито знищений в Курській області український танк.

Удари ЗСУ по російських окупантах – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українські військові знищили 4 гелікоптери РФ у Бєлгородській області. Ворог використовував гелікоптери для атак цілей на землі.

Також повідомлялося, що було ліквідовано десятки військових – ЗСУ вразили місце зосередження РФ на Курщині. Українські військові продовжуватимуть завдавати ударів по противнику.

Нагадаємо, відбувся епічний удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс" – ворог втратив майже 100 крилатих ракет. Ракет, що знаходилися на аеродромі, могло вистачити на три атаки по Україні.

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