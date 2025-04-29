"Справедливість приходить": Зеленський відреагував на ліквідацію генерала РФ

Президент України зробив заяву про ліквідацію осіб з військового командування РФ.

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Зеленський заслухав доповіді про ліквідацію російських командирів / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот

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Спецслужби доповіли Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу ЗС РФ

Україна працює над новими санкційними кроками

У понеділок, 28 квітня, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та Служби безпеки України. Зокрема, мова йшла про ліквідацію осіб із командного складу ЗС РФ і викриття ворожої агентури. Про це написав глава держави у своєму Telegram.

"Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також він поінформував, що йде робота над наступними санкційними кроками України.

"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", - резюмував президент.

Ліквідація російських "жирних" цілей - новини за темою

Нагадаємо, 25 квітня, у Росії у підмосковній Балашисі стався вибух автомобіля, внаслідок чого було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

На цьому хороші новини не закінчуються. У ніч з 17 на 18 квітня, російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби.

Як раніше повідомляв Главред, 25 квітня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. У місті Саки один із дронів влучив у будинок, який належить заступнику глави Чечні Мураду Саїдову, повідомив партизанський рух "Атеш". Унаслідок падіння безпілотника пошкоджено будівлю та автомобілі, що були поруч.

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Що таке Служба зовнішньої розвідки? Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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