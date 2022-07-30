У Британії жорстко відповіли на дикі заклики посольства РФ стратити полонених українців

У Росії не просто закликають вбити захисників України, а й пропонують жорстокі варіанти їх вбивства.
Депутат Лейбористської партії Кріс Брайант вважає, що Британія повинна вислати все посольство РФ після повідомлення із закликом повісити полонених бійців полку Азов.
Про це заявив в Twitter депутат Лейбористської партії Кріс Брайант.
"Це має бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Пора Великобританії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трас, що ви збираєтеся робити?", - написав він, коментуючи повідомлення російського посольства.
Нагадаємо, раніше посольство Росії в Британії після вибуху в Оленівці, де загинули понад півсотні українських військових, у тому числі і бійців "Азова", оприлюднило заяву з кровожерливим закликом до смертної кари захисників Маріуполя.
Така заява з'явилася на сторінці російського посольства в Twitter. У ній "дипломати" країни-агресора Росії не просто закликають вбити Захисників України, а й пропонують жорстокі варіанти їх вбивства.
"Бойовики" Азова" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, тому що вони не справжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті", - заявили росіяни.
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