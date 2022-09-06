У Британії мільйонер пішов із сім'ї заради біженки з України

Хокон Оверлі закохався в українку / Фото pixaby

У Великій Британії 52-річний мільйонер, колишній керуючий кредитної фірми Wonga, Хокон Оверлі закохався в 39-річну українку, яку його сім'я прихистила в своєму маєтку. Чоловік покинув свою сім'ю заради нового кохання.

Британський підприємець активно лобіював урядові програми, які дозволили б українським біженцям прибувати до Великої Британії, пише The Sun. Коли уряд погодив програму, Оверлі поселив у своєму маєтку в графстві Суррей 39-річну біженку з України Марію П.

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Після того, як жінка кілька місяців пожила в його маєтку, між Оверлі та українкою спалахнули почуття. Мільйонер навіть залишив свою дружину з дітьми.

Статки Хокона Оверлі в Британії оцінюються в 5 млн фунтів стерлінгів.

Уродженець Норвегії Хокон Оверлі вивчав математику в Університеті Осло, а також має ступінь з економіки в університеті Дарема.

Оверлі заробив свої гроші в перші роки буму доткомів, заснувавши в 1997 році успішну компанію - онлайн-біржового маклера Self Trade. Оверлі також працював в JP Morgan і був інвестиційним банкіром в ING Barings.

Як повідомляв Главред, раніше українська актриса і волонтер Ірма Вітовська-Ванца звернулася до українських біженців в Італії із закликом не ганьбити Україну.

Раніше в Данії українські біженці влаштували гучну вечірку з танцями та алкоголем. На зухвалу поведінку звернули увагу місцеві волонтери.

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