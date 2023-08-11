Джон Кірбі підкреслив, що було б безвідповідальним не зробити все можливе, аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року.

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У Білому домі зробили заяву щодо завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, скріншот YouTube

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що невідомо, скільки ще триватиме розв’язана країною-агресоркою Росією війна проти України. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає "Укрінформ".

За словами Кірбі, невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна, тому було б безвідповідальним не зробити все можливе, аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (після 30 вересня 2023) та подати відповідний запит до Конгресу.

Коментуючи розмір нового пакета для України обсягом понад $20 мільярдів, з яким адміністрація США звернулася до законодавців, представник Білого дому підкреслив, що ця сума ґрунтується на ретельних розрахунках. Однак, якщо цього виявиться замало, уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування.

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"Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали", - додав Кірбі.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України відкинуть війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що окупант Росія побоюється фатального удару українських військ і намагається готувати потужні резерви, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, ворожі сили готуються і до наступальних операцій.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах окупантів РФ. За його прогнозом, незабаром може статися крах російських військ.

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