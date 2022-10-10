У "баштах Кремля" переполох, з'явилася група проти супротивників Патрушева і Шойгу – Пономарьов

Вихід Кадирова на федеральний рівень стане небезпекою для Путіна - Пономарьов / Колаж скріншот YouTube

У Кремлі з'явилася група, яка прагне усунути від військового керівництва міністра оборони країни-агресора Росії Сергія Шойгу, якого вважають можливим наступником Путіна, і секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева. Конкуруючу групу очолює заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. До неї входять Рамзан Кадиров, Євген Пригожин і Віктор Золотов. Про це заявив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що після оголошення мобілізації в Кремлі загострилася конкуренція. З'явилася певна "партія антимобілізації", в яку входять Кадиров, Пригожин і Золотов. Лідер групи - Сергій Кирієнко.

За словами політика, група на чолі з Кирієнком намагається витіснити Шойгу і Патрушева.

"У Кремлі дуже серйозна боротьба після оголошення мобілізації. З'явилася партія антимобілізації, до якої приєднані Кадиров, Пригожин, Золотов і, де факто, її очолює сам Кирієнко. Ця партія намагається "з'їсти" тих, хто відповідає за мобілізацію – Шойгу і Патрушева", - сказав Пономарьов.

Він припустив, що в планах у групи Кирієнка – призначення Віктора Золотова міністром оборони, а Кадирова – главою Росгвардії, замість Золотова.

"Це дійсно величезна небезпека для самого Путіна, тому що, якщо Кадиров вийде на федеральний рівень, це суттєво. Рішення змінити Шойгу, я вважаю, що воно є, а рішення щодо призначення Золотова і Кадирова немає", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Відсторонення Путіна від влади

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Росія після відсторонення Путіна повинна припинити вести війну. Згідно з прогнозом Рєзнікова, РФ за 5 років припинить існувати в нинішньому вигляді – на державу чекає розпад і парад суверенітетів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Кремлі вже готуються до припинення правління Путіна. Можливо, там оголосять про його хворобу або тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада в такому випадку потрапить до Радбезу РФ.

На думку Піонтковського, Путіна може усунути від влади Юрій Ковальчук – найближчий соратник керівника Кремля. Не виключено, що такий план вже розроблено. Як вважає експерт, Ковальчук прийняв поразку у війні і тепер збирається утримати владу і власність.

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