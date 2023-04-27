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Падіння дрона під Москвою: 17 кг вибухівки повинні були вбити Путіна — Bild

Олексій Тесля
27 квітня 2023, 10:44 оновлено 27 квітня, 10:56
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БПЛА, що впав під Москвою, ніс на собі 30 вибухових блоків С4 загальною вагою 17 кілограмів.
Путін, безпілотник
Володимира Путіна могли намагатися вбити БПЛА з вибухівкою / Скріншот Bild, Mash

Нещодавно знайдений в Московській області безпілотник може бути пов'язаний зі спробою замаху на президента країни-агресора РФ Володимира Путіна.

"17 кілограмів вибухівки повинні були вбити Путіна", - пише німецьке видання Bild.

У матеріалі уточнюється, що безпілотник UJ-22 міг вилетіти з України в неділю вдень, а біля Москви він впав у понеділок.

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"Це найсучасніший український безпілотник середньої дальності з дальністю польоту до 800 кілометрів. Його призначення: нещодавно побудований Індустріальний парк під Москвою – в 500 кілометрах від України", — пишуть німецькі журналісти.

Відзначається, що місце аварії знаходиться приблизно в 20 кілометрах на схід від індустріального парку Руднєво, де мають намір виробляти безпілотники.

Автори статті повідомили, що безпілотник ніс на собі 30 вибухових блоків С4 загальною вагою 17 кілограмів.

"Заряди вибухової речовини M112 використовуються, зокрема, армією США і канадськими збройними силами", — йдеться в матеріалі.

При цьому наводиться думка українського політолога Юрія Романенка, який, пов'язує ситуацію з падінням дрона в Підмосков'ї зі спробою усунення диктатора РФ.

Він нагадав про те, що Путін збирався в понеділок відвідати "Руднєво" (якраз в цей день знайшли впав безпілотник під Ногінському).

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Карта прольоту безпілотника над РФ / info.bild.de

"Минулого тижня наші розвідники отримали інформацію про поїздку Путіна в індустріальний парк в Руднєво. Відповідно злетів наш дрон-камікадзе, який пролетів через всі засоби ППО РФ і розбився недалеко від промзони", — цитує Bild Романенко.

Нагадаємо, у Підмосков'ї виявили безпілотник з 17 кг вибухівки. 23 квітня його виявила місцева мешканка - дрон нібито лежав в 300 метрах від її будинку в лісовому масиві недалеко від Ногінська.

Як повідомляє російський Telegram-канал База, "триметровий безпілотник, що впав недалеко від Ногінська, імовірно був споряджений зарядами C-4".

"Вибухотехнікам довелося працювати на місці падіння дрона близько 5 годин. Звідки був запущений безпілотник - поки невідомо", - йдеться в повідомленні.

Як заявив координатор напряму безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов, недавнє виявлення українського БПЛА на півночі Москви свідчить про те, що досяжною стала не тільки столиця Росії, але і об'єкти, розташовані ще далі.

"Потенційно ми можемо летіти далі, при певних модифікаціях. Це, звичайно, грає нам на руку, тому що змушує росіян більше уваги приділяти захисту внутрішніх територій і безпосередньо Москви, а також перекидати частини ППО ближче до Москви", — сказав він.

Як повідомляв Главред, в кінці березня росЗМІ писали, що на території Москви знайшли уламки синьо-жовтого безпілотника з написом "Слава Україні". Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої Нової Москви.

Більше новин:

БПЛА Подмосковье безпілотник дрони Володимир Путін Юрій Романенко
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