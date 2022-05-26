"Умиротворити" Путіна неможливо: глава МЗС Британії назвала рецепт перемоги над РФ

На російську агресію потрібно відповідати силою. Захід повинен бути непохитний у забезпеченні перемоги України. Тепер уже не можна забрати ногу з педалі газу.
На агресію Росії, яка напала і варварськи знищує Україну, потрібно відповідати тільки силою.
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас вважає небезпечними спроби "втихомирити" кремлівського диктатора Володимира Путіна і закликає світ забезпечити поразку РФ у війні проти України.
"Російську агресію не можна втихомирити. На неї потрібно відповідати силою. Ми повинні бути непохитні в забезпеченні перемоги України військовою допомогою і санкціями. Тепер ми вже не можемо забрати ногу з педалі газу", - цитує Трас британське видання Telegraph.
Глава МЗС Британії підкреслила, що Захід повинен засвоїти уроки історії після того, як Путіну пішли на поступки, а він вторгся в Грузію, Крим і Донбас.
"Ми повинні бути невблаганні та домагатися перемоги України за допомогою військової допомоги і санкцій. Зараз ми не можемо прибрати ногу з педалі акселератора", – додала Трас.
Як повідомляв Главред, в кінці квітня глава британського МЗС Ліз Трас заявила, що в ході війни проти Росії Україна передусім повинна звільнити власні території в Криму і на Донбасі, а Захід допоможе зі зброєю і санкціями проти РФ.
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