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Помер оскароносний композитор та піонер електронної музики

19 травня 2022, 22:52

Зірка вплинула на розвиток різних музичних жанрів. Але вважається піонером саме електронного звучання.

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Помер грецький композитор / фото скрін

У віці 79 років помер піонер електронної музики 60-х і 70-х років, грецький композитор і виконавець Вангеліс (справжнє ім'я Евангелас Папатанассіу).

Оскароносний творець прогресивної, ембієнтної, джазової та оркестрової музики потрапив до лікарні у Франції з коронавірусом, повідомляє Ta Nea.

Його не стало у вівторок, 17 травня. До медзакладу музикант потрапив днем раніше.

"З великим сумом ми повідомляємо, що великий грек Вангеліс Папатанасіу помер пізно вночі у вівторок, 17 травня", – сказано в повідомленні.

Що відомо про композитора

Вангеліс Папатанасіу народився 29 березня 1943 року в Агрії, Волос. Музику він почав складати в чотири роки, а на публіці вперше виступив в шість років, не маючи ніякого музичної освіти. Знаменитість був самоучкою, хоча батьки і вчителі переконували його брати уроки музики. Пізніше він закінчив академію витончених мистецтв в Афінах, де вивчав класичну музику, живопис і режисуру.

Зірка вплинув на розвиток різних музичних жанрів. Але вважається піонером саме електронного звучання. Свої перші кроки в музиці Вангеліс зробив на початку 1960-х, взявши участь у групі Forminx, а пізніше в "Дитя Афродіти".

У 1975 році музикант переїхав до Лондона, де заснував ультрасучасну звукозаписну студію Nemo Studios. У тому ж році він випустив свій перший сольний збірник під назвою Heaven and Hell. Потім пішли й інші успішні альбоми, такі як Albedo 0.3 (1976), Spiral (1977). За ці роботи Ванегліс отримав міжнародну інструментальну премію MIDEM, Beaubourg (1978) і China (1979).

У 2001 року Папатанассіу представив роботу"Міфодія про стовпи Зевса Олімпійського". Музика проекту була створена для супроводу космічної місії НАСА 2001 року: Одіссея на Марс. Так він отримав медаль від космічного агентства. Ця нагорода є найвищою нагородою, що присуджується американською неурядовою організацією.

Серед нагород Вангеліса - "Оскар "за музику до фільму" Дороги вогню " в 1982 році. Крім цієї картини, на його рахунку стрічки – "Той, що біжить по лезу", "1492: Христофор Колумб", "Олександр", "Ель Греко" та інші. Також Вангеліс отримав " Золотого лева "на Міжнародному фестивалі реклами" Каннські леви "за музику" запитай у гір " в рекламному ролику.

На рахунку Вангеліса безліч премій: Макса Штайнера, Echo, Міжнародного кінофестивалю у Валенсії, Аполлона, звання кавалера Ордена мистецтв і літератури і кавалера ордена Почесного легіону Французької Республіки, МонтеКарло, Приз Міжнародного кінофестивалю у Фландрії (Бельгія) за кращу інвестицію в звукове кіно і безліч інших. А в 2013 році Hellenic Post випустила марки з його зображенням.

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