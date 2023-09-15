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"Україні доведеться працювати": Ягун назвав єдиний спосіб змінити владу в РФ

Анна Ярославська
15 вересня 2023, 04:36
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На даному етапі бунт в Росії неможливий, вважає генерал-майор запасу Віктор Ягун.
Віктор Ягун, заколот вагнерівців
Віктор Ягун вважає, що зараз заколот в РФ неможливий / Колаж: Главред, фото: facebook / yagunv, з відкритих джерел

У Росії немає лідерів, і це найбільша проблема цієї країни. Тому в РФ на даному етапі неможливий бунт. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Літак з Пригожиним впав, генералів, які подали голос, зачистили, а решта потрапили за ґрати. На даному етапі бунт, в який ми віримо, неможливий: у РФ немає ні політичної структури, ні яскравих лідерів, щоб реалізувати такий заколот", - вважає він.

На думку Ягуна, єдиний можливий сценарій зміни влади полягає в тому, що хтось із найближчого оточення Путіна може ініціювати або інсценувати усунення глави Кремля з подальшим перехопленням влади, як було зі Сталіним. При цьому бунтів і підйому національних меншин через мобілізацію чекати теж не слід.

Ягун вважає, що саме Україні доведеться працювати над змінами в Росії.

"Зараз у Верховній Раді зароджується процес підтримки національного відродження в Росії. Якщо в Україні буде створена база підготовки людей, які візьмуть на себе відповідальність за проведення референдумів або заворушень в певному російському регіоні з метою його виходу зі складу Російської Федерації, це буде набагато ефективніше дій тих росіян, які намагаються впливати на ситуацію із Заходу. Нам потрібно робити все для того, щоб дестабілізація в середині країни-агресора виходила від нас. Треба не лише воювати на фронті, а й політично, фінансово і технічно підтримувати рухи проти імперської Росії", - вважає він.

Ягун додав, що в лавах Збройних сил України вже відроджується армія Ічкерії, білоруська армія, працюють Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії, а також починають розвиватися сибірські та козачі підрозділи.

"Ми готові простягнути руку тим людям, які мають намір разом з нами воювати проти путінського режиму. Якщо Україна буде підтримувати національно-визвольні рухи за допомогою політичних і військових важелів, то зможе сама довести до логічного завершення існування цієї імперії", - резюмував колишній заступник голови СБУ.

Дивіться відео - Інтерв'ю Віктора Ягуна Главреду:

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Зміна влади в Росії

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній вважає, що в Росії більш вірогідні на сьогоднішній день два варіанти: громадянська війна або палацовий переворот. Експерт зазначив, що це можуть бути взаємопов'язані речі - спочатку палацовий переворот, потім громадянська війна, а точніше бунт.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також вважає, що після поразки у війні проти України країну-агресора Росію чекає неминуча громадянська війна.

Остаточною точкою у війні буде досягнення миру - укладення угоди з представником нового перехідного уряду в РФ, яке буде після Володимира Путіна, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. При цьому він вважає зміну режиму в Росії пріоритетним завданням.

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новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин Віктор Ягун
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