"Росіяни будуть страждати і мучитися": експерт описав жахливу картину краху РФ

За одним із песимістичних прогнозів, до кінця століття в Росії залишиться від 90 до 100 мільйонів населення.

https://glavred.net/world/rossiyane-budut-stradat-i-muchitsya-ekspert-opisal-uzhasnuyu-kartinu-kraha-rf-10495021.html Посилання скопійоване

Ліпсіц описав жахливу картину краху РФ / Коллаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

У країні-агресорці Росії упродовж наступних десятиліть буде безперервне погіршення життя, а громадяни РФ будуть терпіти, страждати і мучитися. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

"Якщо зламається холодильник, росіяни викопають льох і будуть там зберігати продукти харчування. Зникнуть продукти в магазинах – скопають землю на садовій ділянці, будуть садити картоплю і кабачки. На жаль, такий варіант цілком резонний. Хоча здається, що Росія – надзвичайно урбанізована країна і основна маса населення, більше 70 відсотків, живе в містах, але при необхідності всі згадують, що можна картопельку посадити. Сіл покинутих багато, тож у цьому сенсі буде відбуватися зубожіння. І це, на жаль, вже буде не збіднення, але все одно народ буде терпіти", - зазначив Ліпсіц.

За його словами, це тільки красиве гасло про те, що холодильник переможе телевізор.

"Нічого не станеться – російський народ буде терпіти, страждати, мучитися. Пишатися тим, що він страждає і мучиться, хвалити себе за те, як він добре страждає і мучиться, як він витримує всі ці болісні ситуації, але нічого не буде відбуватися. Просто буде якась ситуація безперервного погіршення життя. І це може тривати дуже довго, десятиліттями", - підкреслив російський економіст.

Ліпсіц звернув увагу на те, як живе Куба з 1959 року. Ця країна безперервно бідніє. Її підтримував Радянський Союз, але потім перестав, коли розпався.

"І що толку? Куба – убога, злиденна країна. Якщо ви коли-небудь бачили зйомки з вулиць Гавани, то це досить безрадісна картина – обшарпані старі американські автомобілі, старі будинки, які дивом ще не розвалилися, картки на продукти харчування. Все розвалилося – злидні, убозтво, проституція. Більше нічим жити не можна, але живе. І режим зберігається той же. 64 роки режим живе, і він не розвалився після смерті Кастро. Всі говорили, що Кастро помре, почнуться реформи, Куба рушить до союзу з США. Але нічого не сталося", - зазначив він.

Економіст підкреслив, що населення в РФ буде бідніти – життя буде важким. Окрім того, Росія буде дуже швидко порожніти від населення.

"Демографічні перспективи жахливі, а зараз вони стали ще гіршими. Тому що ми вже бачимо сильний спад народжуваності. Вона і так-то була не сильно високою на тлі смертності, а тепер і поготів. При цьому смертність буде зростати, тому що, знову ж таки, починаються проблеми з ліками і медициною. У літньому віці, знаєте, без ліків знайти довго не протягнеш. Ліки зникають – одна за одною компанії йдуть з Росії, перестають розробляти ліки. Завозити ліки теж стає все важче і дорожче, ламається потихеньку медична імпортна техніка, яку в Росію в рясні роки завезли в чималій кількості, всі ці знамениті томографи", - розповів Ліпсіц.

Він підкреслив, що це все буде вести до зростання смертності при падінні народжуваності. Також, за одним із його песимістичних прогнозів, до кінця століття в Росії залишиться від 90 до 100 мільйонів населення.

"Громадяни РФ говорили, що такого бути не може, мовляв, до нас приїдуть люди з республік Центральної Азії, ми ще як-небудь піднесемося, діти почнуть народжуватися пачками. Нічого цього не буде, тому що зараз картина така, що людям з Центральної Азії не дуже цікаво їхати в Росію при такому знецінився рублі. Який сенс приїжджати працювати в Росію – краще поїхати працювати в Дубай, Катар, Пакистан, Індію (якщо знайдуть роботу) або в Китай. Тому в цьому сенсі Росії зіткнеться з несподіваною для себе проблемою, що і працівників не особливо з Центральної Азії привезеш. А своїх немає – в Росії вже виник дефіцит робочих рук і безробіття. Тому що хтось пішов воювати, хтось втік з країни, хтось пішов у тіньову економіку і сховався в лісах – чого тільки зараз не наслухаєшся від людей. Тому буде тривати довге, сумне і невпинне збіднення. Це жахлива картина, але звернути цей процес практично нереально – ресурсів вже немає", - зауважив Ліпсіц.

Хто такий Ігор Ліпсіц Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія. На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля – у майбутньому ця держава розпадеться.

Військовий експерт Михайло Притула розповів, як "нокаутувати" Путіна. Він вважає, що процес розпаду Росії вже почався. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Як зазначив керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, уже є перша ознака початку розвалу РФ. За його словами, очевидно, що "центр" не керує ситуацією, яка відбувається в Росії. А якщо "центр" не керує ситуацією, то система не витримує і починає валитися на очах.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Ліпсіца Главреду про перспективи економіки в РФ:

Вас може зацікавити: