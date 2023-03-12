"Українці Валеру повісили": у Білорусі прикордонники влаштували істерику через "окупанта"

Прикордонники в Білорусі перелякалися українських колег. Вони заявили, що українські прикордонники вивісили манекен, щоб залякати їх.
Державна прикордонна служба в Telegram опублікувала відео, там Білоруський прикордонник на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю скаржиться на українських колег.
Ролик зняли пропагандисти державного телеканалу Білорусі "ОНТ".
"Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни", - сказав білорус.
Ось тільки українські прикордонники висміяли білоруських військових, які злякалися манекена.
"Ми не лякаємо, ми натякаємо", - зазначили бійці прикордонної служби.
Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну
У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії безпосередньо вступити у війну проти України.
Однак якщо Лукашенко віддасть такий наказ, білоруські військові змушені будуть його виконувати. За даними військової розвідки, найближчим часом немає загрози нападу російських окупантів з території білоруської держави.
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно говорив, що на території Білорусі не зібрано достатньо сил окупантів для наземного наступу на Україну. Однак згодом все залежить від того, які ресурси і наміри будуть у противника на даному напрямку.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вступ Білорусі безпосередньо у війну Росії проти України є малоймовірним сценарієм. За його словами, Лукашенко максимально послабив свої війська, коли віддав російським окупантам боєприпаси і військову техніку.
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