Збирала кошти декілька років: 10-річна дівчинка передала 120 тисяч на авто для прикордонників

Віддати всі свої заощадження на потреби захисників України школярку надихнули батьки, які постійно допомагають нашим військовослужбовцям.

Школярка передала 120 тисяч гривень на авто для прикордонників / Державна прикордонна служба України

10-річна Марійка з Умані Черкаської області передала на підтримку Сил оборони України 120 тисяч гривень. Приклад дівчинки показує, що в Україні зростає покоління патріотів та свідомих людей.

Як повідомляє Держприкордонслужба, кошти Марійка збирала упродовж декількох років, однак після повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну мрії та цінності дівчинки змінилися.

Зазначається, що віддати всі свої заощадження на потреби захисників України школярку надихнули батьки, які постійно допомагають нашим військовослужбовцям.

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"На донат Марійки вже придбали позашляховик. Це авто допоможе прикордонникам нищити ворогів та визволяти нашу землю від загарбників!"- повідомила Державна прикордонна служба України.

Нагадаємо, раніше мати бійця з Рівненської області профінансувала будівництво спортивного майданчика в селищі за гроші, виділені державою після загибелі сина. Іван Клюйко загинув у бою навесні 2022 року. Марія Пешко після загибелі сина на війні Івана Клюйка знайшла сили не тільки жити далі, а й допомагати іншим.

Також повідомлялося, що пенсіонер з Чернівецької області Микола Шевчук передав ЗСУ всі свої заощадження - майже 400 тисяч гривень. Ці гроші 83-річний чоловік збирав понад 10 років. Президент України Володимир Зеленський нагородив українця орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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