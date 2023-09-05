'Українці?': Путін влаштував допит своєму чиновнику просто під час трансляції

Російський диктатор Володимир Путін не став зраджувати своєму минулому в ФСБ і влаштував запрошеному на засідання чиновнику допит про "нацистів" в Україні.
Випадок стався під час онлайн-трансляції 5 вересня. В цей час Путін знову вдарився в ескурс російської історії, Другої світової і "десятках мільйонів жертв" під час нацистського вторгнення в СРСР в 41-му.
Диктатор, який ненавидить все українське, не зміг встояти і цього разу, не згадавши про "нацистів" в Україні. Після "лекції" він перепитав чиновника, який сидів по інший бік екрану, про українців, в очікуванні відповіді Путін помітно нервував і смикав ручку.
Чиновник розхвилювався і не зміг з першого разу назвати українців "нацистами". Путін в результаті щось записав собі в блокнот і продовжив "мовити" про "історичні" події.
Дивіться, як Путін знущається з чиновника:
Раніше Главред писав, як Путін накинувся з образами на президента України Володимира Зеленського. Він знову назвав главу країни євреєм і назвав ситуацію огидною.
До слова, Зеленський і сам реагував на образи кремлівського диктатора. В інтерв'ю ВВС він назвав Путіна другим королем антисемітизму після Адольфа Гітлера.
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