Україна знищила ключові об'єкти на авіабазі РФ: супутникові знімки 'Маринівки'

Внаслідок удару по російській авіабазі зруйновано важливу інфраструктуру та обладнання, повідомила розвідка Великої Британії.

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Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом / Колаж: Главред, фото: x.com/DefenceHQ

Удар України по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області Росії 22 серпня року спричинив серйозні руйнування ключової інфраструктури та обладнання. ЗСУ уразили на російській базі склади з КАБами та пальним.Супутникові знімки наслідків атаки показало Міноборони Британії в X (Twitter).

Операцію з ураження авіабази "Маринівка" провела СБУ спільно з Силами спеціальних операцій (ССО). Саме з "Маринівки" росіяни бомбардують українські позиції вздовж лінії фронту.

Британська розвідка зафіксувала руйнування чотирьох укриттів для літаків та пошкодження ще трьох. Також Україна знищила радіолокаційну станцію, допоміжні будівлі та відкриті складські приміщення на авіабазі.

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На момент атаки на базі могло перебувати 29 літаків: 14 Су-24 та 15 Су-34. Таку кількість літаків 19 серпня зафіксували супутники на авіабазі "Маринівка".

Аеродром Маринівка Мариновка — військовий аеродром, розташований неподалік від села Мариновка в Волгоградській області Росії. Під час повномасштабного вторгнення РФ з 2022 аеродром використовується для атак на Україну.

На аеродромі базуються літаки розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М 11-го змішаного авіаційного полку (ЗАП) 4-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та ППО.

Атака на авіабазу "Маринівка" - що відомо

У ніч на 22 серпня у місті Калач-на-Дону Волгоградської області Росії пролунала серія вибухів. Відомо, що це сталося внаслідок атаки безпілотників і роботи систем протиповітряної оборони. Після вибухів на авіабазі почалася масштабна пожежа.

Декілька безпілотників досягли аеродрому "Маринівка", де спричинили серйозні вибухи та пожежі. Згідно з інформацією від джерел у СБУ, українські спецслужби разом із Силами спеціальних операцій (ССО) уразили склади з керованими авіаційними бомбами (КАБ) і паливом, що розташовані на авіабазі.

Супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT Anderson у соцмережі Х (Twitter), показують значні пошкодження території аеродрому, зокрема розтрощені тимчасові накриття-ангари. Експерти Cyber Boroshno припускають, що внаслідок атаки було знищено принаймні один російський Су-34 і ще один отримав пошкодження.

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