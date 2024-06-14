Пряме влучання в ангар: з'явилися знімки з наслідками ударів по авіабазі в РФ

Під ударом українських дронів могли опинитися російські літаки Су-34 та Су-30.

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Наслідки удару по авіабазі в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Сили оборони України вдарили безпілотниками по авіабазі "Морозовськ" у Ростовській області за 300 кілометрів від лінії фронту. У Мережі вже з'явилися супутникові фото з наслідками удару.

Експерти Defence Express проаналізували фото та зазначили, скільки літаків були під ударом ЗСУ.

Удар був по техніко-експлуатаційній частині авіабазі, де оглядали, обслуговували та ремонтували літаки. Перед ударом на базі було 5 літаків, схожі на Су-34 та Су-30.

відео дня

"А на сьогоднішньому знімку від 14 червня - на цьому місці лише сліди від пожежі на майданчику, є пряме влучання у ангар, де й обслуговуються літаки. А якщо придивитися, то у проламі видно, що там знаходяться два літака", - зазначають аналітики.

На супутникових знімках Santinel видно, що станом на ранок, 13 червня, на майданчику був один російський літак.

"Таким чином, враховуючи те, що на цьому майданчику перед знищеним ангаром видно сліди пожежі, то можливо припустити, що мова йде про мінімум три уражені російські літаки. Два в ангарі та один перед ним", - пишуть у Defence Express.

Вибухи в Росії та у Криму – останні новини

Раніше повідомлялося, що у Криму та в Росії прогриміли вибухи у ніч на 8 червня. Гучні вибухи вночі лунали у Балаклаві та Севастополі, зокрема у морі біля Стрілецької бухти. Неспокійно було і на території РФ – у Краснодарському краї.

Пізніше стало відомо, що 8 червня українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". Відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 кілометрів. Це аеродром, з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні. Унаслідок атаки безпілотника було суттєво пошкоджено щонайменше один бомбардувальник Ту-22М3, підтверджують російські пабліки. Ступінь пошкодження не уточнюють, однак зауважують, що на його ремонт може піти щонайменше півроку.

Також 9 червня під Бєлгородом пролунали потужні вибухи. Російські окупанти знову потрапили під "роздачу".

14 червня повідомлялося, що у РФ скиглять через масову атаку дронів: у 4 областях були вибухи, на Шебекіно впала авіабомба. Дрони були помічені у Ростовській, Воронезькій і Курській областях. У місті Морозівськ міг бути атакований аеродром, де дислокуються Су-34 та Су-24.

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