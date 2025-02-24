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Угода зі США щодо копалин: експрем'єр Британії пояснив її вигоду для України

Маріна Фурман
24 лютого 2025, 18:02
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У документі щодо корисних копалин йдеться про довгострокове партнерство з Сполученими Штатами.
Трамп, Джонсон, Зеленский
Джонсон впевнений, що Україні потрібно підписати угоду з США / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот із відео

Ключові тези:

  • Угода зі США про корисні копалини гарантує збереження вільної України
  • Україні все ж потрібно підписати угоду зі Штатами
  • У документі про корисні копалини передбачене довготривале партнерство зі Сполученими Штатами

Угода зі Штатами про корисні копалини в довгостроковій перспективі буде вигідна Україні. Про це заявив експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спеціальної зустрічі у Києві, цитує Європейська правда.

Джонсон поділився, що ознайомився з цією угодою та проаналізував її.

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"Так, ця угода – це вимагання. Але згадайте наш ленд-ліз. Нас просто обібрали, забрали наші військові бази, і ми до 2006 року розплачувалися за цю допомогу", – сказав експрем'єр Британії.

Водночас, на його думку, угода зі США про корисні копалини гарантує збереження вільної України.

"Якщо не буде вільної України, то до цього фонду нічого не буде надходити", – запевнив Джонсон.

Він сказав, що розуміє побоювання України щодо наслідків цієї угоди, але він переконаний, що її потрібно підписати. За його словами, в документі передбачене довготривале партнерство зі Сполученими Штатами.

В ту ж мить Джонсон додав, що йому не до вподоби стиль переговорів президента США Дональда Трампа.

"Але з цього може постати велика користь. Зрештою, чим більше ви жахаєтесь, тим більше радіє Путін", – підкреслив експрем'єр Британії.

Угода зі США щодо копалин: експрем'єр Британії пояснив її вигоду для України
Рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред

Угода щодо рідкоземельних металів - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати договір зі США про видобуток американцями українських рідкоземельних металів. Президент пояснив, що угода не відповідає інтересам Києва і не містить гарантій безпеки.

Після у ЗМІ повідомили, що проєкт угоди між США та Україною щодо доступу до рідкоземельних мінералів не влаштовує Київ. Президент Володимир Зеленський не підтримає його через невигідні умови, адже Вашингтон вимагає більше, ніж Україна витратила на оборону.

Пізніше Україна направила Сполученим Штатам власний варіант угоди з видобутку корисних копалин. В українській версії угоди пропонується суттєво зменшити розмір фонду, в який надходитимуть кошти від видобутку ресурсів на підконтрольних територіях.

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Хто такий Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.
Британський політичний і державний діяч.

Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому та другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером.

7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського.

За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі.

24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

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