Зеленський і Байден завершили переговори: всі подробиці

Байден, Зеленський / колаж Reuters

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зідзвонився з американським лідером Джо Байденом на тлі агресії з боку Росії.

Про завершення переговорів Байдена і Зеленського повідомила пресслужба Білого дому.

Про що говорили президенти

Байден у розмові із Зеленським підтвердив підтримку України, повідомили в Білому домі.

Президент США Байден пообіцяв Зеленському, що всі швидко і рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.

Байден і Зеленський погодилися з важливістю продовження дипломатії і стримування Росії.

Що розповів Володимир Зеленський

Президент України заявив, що телефонна розмова з Байденом тривала годину. Він обговорив з президентом США безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та агресію Росії.

Переговори Путіна і Байдена

Після переговорів президентів США і РФ в Білому домі заявили, що досі не знають, який шлях обере Москва - дипломатичне врегулювання або військова ескалація.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.

Реклама

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

читайте такожУкраїна просить авіакомпанії не літати над відкритими водами Чорного моря з 14 лютого

Читайте також: