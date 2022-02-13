Зеленський і Байден завершили переговори: всі подробиці

Як повідомив президент України, переговори тривали годину.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні зідзвонився з американським лідером Джо Байденом на тлі агресії з боку Росії.
Про завершення переговорів Байдена і Зеленського повідомила пресслужба Білого дому.
Про що говорили президенти
- Байден у розмові із Зеленським підтвердив підтримку України, повідомили в Білому домі.
- Президент США Байден пообіцяв Зеленському, що всі швидко і рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.
- Байден і Зеленський погодилися з важливістю продовження дипломатії і стримування Росії.
Що розповів Володимир Зеленський
Президент України заявив, що телефонна розмова з Байденом тривала годину. Він обговорив з президентом США безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та агресію Росії.
Переговори Путіна і Байдена
Після переговорів президентів США і РФ в Білому домі заявили, що досі не знають, який шлях обере Москва - дипломатичне врегулювання або військова ескалація.
Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.
Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.
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