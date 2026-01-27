Вчені перевели Годинник Судного дня: людство ближче до "катастрофи"

Годинник уперше з 1947 року досяг найгіршого показника.

Як працює Годинник Судного дня

Вчені оновили Годинник Судного дня, який символізує час, коли Земля стане непридатною для життя. Стрілки перевели на чотири секунди ближче до опівночі. Це найгірший показник, який встановлювали від моменту створення проєкту у 1947 році. Про це повідомляє CNN.

Наразі годинник показує час 23:58:45 – тобто глобальна катастрофа настане за 85 секунд. Минулого року стрілки розташували за 89 секунд до опівночі.

Час на годиннику щорічно змінюють, аби нагадати людству, наскільки близьким до самознищення воно є.

"Годинник Судного дня — це інструмент для інформування про те, наскільки ми близькі до знищення світу за допомогою технологій, які ми самі створили. Ризики, з якими ми стикаємося через ядерну зброю, зміну клімату та руйнівні технології, постійно зростають. Кожна секунда має значення, і у нас закінчується час. Це сувора правда, але це наша реальність", - прокоментувала переведення Годинника президент і генеральний директор Bulletin Олександра Белл.

Що таке Годинник Судного дня

Годинник Судного дня (Doomsday Clock) - проект, започаткований у 1947 році американськими вченими, які створили першу атомну бомбу.

Спочатку метою організації було вимірювання ядерних загроз, але в 2007 році Bulletin вирішив включити в свої розрахунки також кліматичну кризу.

Протягом останніх 79 років вчені щорічно змінювали час на годиннику відповідно до того, наскільки, на їхню думку, людство наблизилося до повного знищення. В деякі роки час змінюється, а в деякі — ні.

Що станеться, коли Годинник проб'є північ

Годинник Судного дня ніколи не досягав півночі, і колишня президентка та генеральна директорка Bulletin Рейчел Бронсон, яка зараз обіймає посаду старшої радниці, висловила сподівання, що цього ніколи не станеться.

"Коли годинник показує північ, це означає, що сталася якась ядерна війна або катастрофічна зміна клімату, яка знищила людство. Ми не хочемо, щоб це сталося, і ми не дізнаємося, коли це станеться...", — сказала вона.

