"Ми вже Північна Корея": в РФ вчителька сказала дітям правду про війну в Україні і загриміла за ґрати

В РФ вчителька сказала дітям правду про війну в Україні і загриміла за ґрати/ ua.depositphotos.com, УНІАН

У Росії затримали вчительку, яка під час уроку розповіла дітям правду про війну РФ проти України.

Інцидент стався у місті Пемза. 55-річна вчителька англійської мови Ірина Ген під час уроку сказала восьмикласникам, що Російська Федерація уже стала схожою на Північну Корею, і що в РФ зараз тоталітарний режим. Хтось із присутніх записав цю розмову. Запис розмови був оприлюднений у соцмережах.

Коли одна з учениць висловила невдоволення тим, що вона тепер не зможе поїхати у Чехію на змагання з карате у червні, бо Росію не допустили до змагань Європи, вчителька назвала таку ситуацію правильною.

За словами вчительки, Росія тепер по справедливості у вигнанні, і це вигнання триватиме вічно, поки РФ не почне поводитися цивілізовано.

"Стали бомбити Західну Україну. Взагалі незрозуміло, до чого тут Західна Україна. До Києва хотіли дійти, повалити Зеленського, уряд. Це взагалі суверенна держава, там суверенний уряд", – наголосила вчителька.

Крім цього, вона порадила, щоб діти дізнавалися інформацію з багатьох незалежних джерел і не піддавалися російській дезінформації. За її словами, вона сама дізнається про ситуацію з сотень незалежних джерел.

"В нас тоталітарний режим. Будь-яке інакодумство вважається злочином. Ми всі поїдемо на 15 років. І я зокрема зараз від'їду на 15 років. Ми країна-вигнанець, ми Північна Корея. Нас нікуди тепер не приймають. Тому що світова спільнота здивована, як цивілізованому світу так можна поводитися", – зазначила вчителька.

Педагога затримали. Проти неї уже порушили справу за статтею про "розповсюдження фейків", і тепер вчительці загрожує 10-річне ув’язнення і великий штраф.

Раніше повідомлялося, що заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".

Нагадаємо, російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні сили України переходять до зачистки та розмінування населених пунктів. У Броварах переносять блокпости, але місто залишається готовим до оборони. Крім того, ЗСУ проводять розмінування території.

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