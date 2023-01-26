"Вбивати царя – не по-російськи": відхід Путіна буде гучним, але росіяни не плакатимуть – політолог

Захід не вимагає розпаду Росії, а лише зміни режиму влади всередині неї, і в цьому цілі західних держав та України розбігаються.

Відхід Путіна буде гучним, але росіяни не питимуть шампанського і не плакатимуть, каже політолог/ Главред, сайт Кремля

Перед поваленням російського диктатора Володимира Путіна у Росії повинен відбутися внутрішній переворот. Але це відбуватиметься штучним шляхом всередині структури, і вбивати главу Кремля ніхто не буде.

Відхід Путіна буде гучним, але росіяни не будуть ставати ні на його захист, ні проти нього. Таку думку висловив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в інтерв'ю Главреду.

"Ми маємо розуміти, що спочатку там відбудеться якийсь внутрішній переворот. Тому потрібно позбутися думки, що населення РФ підніметься і піде проти Путіна – усе це відбуватиметься виключно хірургічно, штучним шляхом всередині структури", – зазначає Небоженко.

Він наголосив, що вбивати власного "царя" – це не по-російськи, тому фізично усувати Путіна ніхто не буде.

"Росіяни не вбивали ні Сталіна, ні Хрущова, ні навіть Миколу ІІ. Адже у випадку з Романовими, населення було ні до чого. Але захоплення від повалення царя не було, і радянська влада від цього не зміцнилася. Людям було байдуже на царя, але ті, хто взяли владу до своїх рук, прекрасно розуміли, що їм потрібно зміцнювати свою владу", – каже політолог.

Він зазначає, що з Путіним буде приблизно те ж саме – його відхід буде гучним, проте населення Росії при цьому не буде ні пити шампанське від радості, ні лити за ним сльози.

"Тому якщо з Путіним щось і станеться, в РФ ніхто не вийде ні на його захист, ні проти нього. Більше того, Путін і сам не може просити росіян про захист, адже тоді він теж розірве суспільний договір безпеки. І Захід, до речі, теж це добре розуміє, тому не вимагає розпаду Росії, а тільки зміни режиму влади всередині неї. І в цьому сенсі у нас із ними різні завдання", – додає Небоженко.

Раніше експерт із російських справ Ганна Лабушевська висловила думку, що у Росії може початися революція після програшу країни-агресорки у війні. Після цього РФ може почати розпадатися. І такі революційні процеси, швидше за все, розпочнуться саме у Чечні.

Нагадаємо, раніше голова Фонду "Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов спрогнозував подальші кроки Путіна. За його словами, РФ може вивести свої війська з України у серпні 2023 року і після цього заявити, нібито звільнені українські території насправді "окуповані Україною землі РФ".

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