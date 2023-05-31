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"Вбивали євреїв і поляків": Міланович оскандалився через гасло "Слава Україні"

Аліна Дембіцька
31 травня 2023, 23:33 оновлено 31 травня, 23:33
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Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів "За дім готові".
Зоран Миланович
Міланович оскандалився через гасло "Слава Україні" / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скріншот із відео

Скандальний президент Хорватії Зоран Міланович, який відомий своїми проросійськими поглядами, розкритикував гасло "Слава Україні". Він видав, що цей лозунг, мовляв, є закликом шовіністів, які співпрацювали з нацистами. Про це пише N1.

Як заявив Міланович, гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів "За дім готові". Це крайнє праве угруповання, яке діяло в Хорватії під час Другої світової війни. Це гасло офіційно заборонене в Хорватії.

"Нема різниці між "За дім готові!" та "Слава Україні!". Це – вигук найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами та вбили тисячі євреїв, поляків… Не хочу таке чути в Хорватії", - сказав скандальний політик.

Міланович також заявив, що його не цікавить, що деякі лідери "підсіли" на гасло "Слава Україні".

"Хай вигадають інше привітання", - додав хорватський президент.

У відповідь на цю заяву, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дав Мілановичу "кілька скромних порад".

"1. Не треба жити інфантильними міфами російської пропаганди: сьогодні це вже має безглуздий вигляд… 2. Не треба боятися правильної історії: вона робить нас сильними… 3. Не треба просити сміливих людей, які воюють в Україні за свою свободу та свої сім’ї, здатися, якщо сам не готовий захищати власну землю: це просто ганебно. І так… Героям слава! Завжди...", - написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Дивіться відео про те, як Михайло Подоляк прокоментував дронову атаку по Москві:

Скандальні заяви Мілановича щодо України

Як повідомляв Главред, президент Хорватії вже не вперше негативно висловлюється у бік України. Так, раніше Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО. Окрім того, він назвав Революцію гідності 2014 року "державним переворотом".

Ба більше, Міланович закликав українську владу сісти за стіл переговорів з терористами з "ЛДНР". "Продовжуйте переговори і не ігноруйте переговірників, які не хороші хлопці, але з ними потрібно говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною і гіперзвуковою силою", - заявив він.

Також президент Хорватії заявив, що Україна не є союзником для його держави, а її насильно намагаються зробити ним. "Україна нам не союзник. Це намагаються зробити силою. Їй цинічно надають статус кандидата в ЄС. Це сьогоднішній ЄС. На жаль, нуль", - заявив Міланович.

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