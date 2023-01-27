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"Російські і американські танки горять однаково": Міланович оскандалився заявою про війну в Україні

27 січня 2023, 00:19
Міланович також саркастично прокоментував рішення Берліна передати Києву танки Leopard 2.
Зоран Миланович
Зоран Міланович оскандалився заявою про війну в Україні / ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Скандальний президент Хорватії Зоран Міланович, який відомий своєю антиукраїнською позицією, сказав, що його країна не буде надавати військову допомогу Україні. Окрім того, Міланович заявив, що відправка західних танків Києву нібито тільки затягне війну.

"Якщо Америка і Росія не дійдуть згоди, а цього не видно, війна не припиниться. Чомусь я сподіваюся, що йдуть якісь переговори, або ми потихеньку будемо рухатися до третьої світової війни, яка, дехто вважає, вже почалася, але я трохи стриманий. Що стосується танків, то і російські, і американські горять однаково", - сказав хорватський президент.

Міланович також саркастично прокоментував рішення Берліна передати Києву танки Leopard 2.

"Через кілька днів міністр закордонних справ Німеччини сказала, що ми повинні об'єднатися, тому що, цитую, ми воюємо з Росією. Я цього не знав. Можливо, Німеччина знову воює з Росією, але удачі їм, можливо, у них все вийде краще, ніж 70 років тому… Можливо, ці танки згорять, можливо, дійдуть до Криму, але без Хорватії. Я завжди буду виступати за це. Ті, хто хоче догодити комусь у Брюсселі, можуть виступати за це, але я не буду", - сказав він.

Скандальні заяви Мілановича щодо України

Як повідомляв Главред, президент Хорватії вже не вперше негативно висловлюється у бік України. Так, раніше Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО. Окрім того, він назвав Революцію гідності 2014 року "державним переворотом".

Ба більше, Міланович закликав українську владу сісти за стіл переговорів з терористами з "ЛДНР". "Продовжуйте переговори і не ігноруйте переговірників, які не хороші хлопці, але з ними потрібно говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною і гіперзвуковою силою", - заявив він.

Також президент Хорватії заявив, що Україна не є союзником для його держави, а її насильно намагаються зробити ним. "Україна нам не союзник. Це намагаються зробити силою. Їй цинічно надають статус кандидата в ЄС. Це сьогоднішній ЄС. На жаль, нуль", - заявив Міланович.

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