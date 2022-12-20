"Україна нам не союзник": президент Хорватії оскандалився проросійською заявою

Міланович розкритикував прем'єра Андрія Пленковича, який виступає за схвалення навчальної місії для українських військових.

Президент Хорватії заявив, що не вважає Україну союзником / ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україна не є союзником для його держави, а її насильно намагаються зробити ним. Про це повідомляє видання Index.

"Україна нам не союзник. Це намагаються зробити силою. Їй цинічно надають статус кандидата в ЄС. Це сьогоднішній ЄС. На жаль, нуль", - заявив Міланович.

Також хорватський президент згадав прем'єра Андрія Пленковича, який виступає за схвалення навчальної місії для українських військових. Міланович назвав його "соціопатом, який пропхнув у парламент підготовку українських солдатів". Ба більше, він запропонував Пленковичу вирушити воювати до України.

"У вас у самого немає моралі, ви абсолютно аморальні. Їдьте в Україну і боріться", - сказав Міланович.

Президент Хорватії також заявив, що не буде критикувати тих парламентаріїв, які проголосували за пропозицію про навчання бійців ЗСУ, але запропонує їм подумати про те, що вони зробили.

Зазначимо, що це не перші негативні висловлювання президента Хорватії у бік України. Так, раніше Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО. Окрім того, він назвав Революцію гідності 2014 року "державним переворотом".

Також Міланович закликав українську владу сісти за стіл переговорів з терористами з "ЛДНР". "Продовжуйте переговори і не ігноруйте переговірників, які не хороші хлопці, але з ними потрібно говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною і гіперзвуковою силою", - заявив він.

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