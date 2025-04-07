Китай виграє від торгової війни Трампа: з'явився несподіваний прогноз

Ситуація, що складається, відкриває великі можливості для розширення впливу для альтернативних центрів, каже Максим Розумний.

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Максим Розумний оцінив тарифну війну Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Головне із заяв Розумного:

Головним наслідком цього рішення стане ізоляція США

Ситуація відкриває великі можливості для розширення впливу Китаю

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував ситуацію, що склалася після того, як президент США Дональд Трамп розпочав глобальну торговельну війну.

Головним наслідком цього рішення стане ізоляція США, але вона буде частковою. Але ізоляція США від світових, зокрема політичних, процесів буде основним напрямком, який задекларовано адміністрацією Трампа як мету, підкреслив він у коментарі Главреду.

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"Гасло "Make America Great Again" апелює саме до ізоляціоністської позиції Сполучених Штатів, яка, на думку Трампа та його команди, на цей момент є вигіднішою для США, ніж та міра включеності у світові процеси - безпекові, політичні, фінансово-економічні, яка була до цього часу. Тому Трамп свідомо обриває зв'язки зі світом", - зазначив експерт.

На його думку, ситуація, що складається, відкриває великі можливості для розширення впливу для альтернативних центрів. Насамперед - для Китаю, який уже домінує в більшості регіонів як торговельний партнер для більшості країн світу, тому що перед Пекіном відкривається можливість створити альтернативу і запропонувати свій варіант глобалізації.

"Звичайно, можна говорити і про те, що Трамп руйнує єдність Заходу. Якщо ще можна говорити про Західний світ як про феномен і окреслену реальність. Адже те, що ми називали "Західним світом", переважно асоціювалося зі Сполученими Штатами та їхньою експансією - ідеологічною, політичною, фінансовою, військовою. Якщо з цієї конструкції прибрати американський вплив, то залишаються такі доволі ефемерні матерії, як культурна спорідненість, слова, що використовуються як гасла, як-от "свобода" та "демократія". Але цього недостатньо, щоб окреслювати західний світ як цілісний", - додав Розумний.

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Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп зробив заяву про введення торгових мит щодо понад 180 країн. Базове мито на імпорт усіх товарів у США - 10%. Максимальне - до 40-50%. Щодо України застосовано стандартне мито в 10%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США не застосували тарифи проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. У Білому домі пояснили, що Штати не торгують із цими країнами.

Раніше повідомлялося про те, що рішення Трампа про мита - провокація глобальної торгової війни, сказав Главреду політолог Петро Олещук. На його думку, Трамп знищує єдність Заходу, що призведе до зміни геополітичного порядку. Наступний президент Штатів уже не зможе виправити ситуацію.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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